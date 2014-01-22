美国原油涨至今年高位 因输油管线投运有望消除运输瓶颈

路透纽约1月22日 -原油价格周三涨逾1美元至今年以来最高结算价，因一条大型新输油管道投入运行，预计有助于消除三年来打压美国原油期货价格的运输瓶颈，同时投资者预期东北部地区的寒冷天气料提振取暖燃料的需求。

TransCanada(TRP.TO)宣布其连接俄克拉荷马库辛至墨西哥湾地区炼厂的输油管线开始输送原油，输油能力为每日70万桶，公司预计运行第一年日均输油量为52.5万桶。库辛是纽约商业期货交易所(NYMEX)西德克萨斯中质油(WTI)期货的交割地。

美国原油较布兰特原油贴水盘中缩窄至11美元，当日结算价较前一日缩窄22美分报11.54美元，为12月19日以来最窄。

3月布兰特原油期货涨1.54美元，结算价报每桶108.27美元，为12月31日以来最高结算价。美国原油期货涨1.76美元，结算价报96.73美元，亦为2013年12月31日以来最高结算价。

IMF预计今年发达经济体会有更高的经济增速，同时中国央行向货币市场投放流动性以缓解银行间借贷紧张的举措，亦推高布兰特原油价格。

交易商和券商表示，美国严寒天气也提振油价，推动天然气价格涨至两年半高位。

美国RBOB汽油期货结算价上涨5.36美分报每加仑2.6771美元，较100日移动均线切入位2.6808相差不到1美分。超低硫柴油期货(ULSD)--也就是通常所说的取暖油期货结算价上升2.32美分报3.0379美元，周二曾大幅上扬。

美国石油协会(API)公布最近一周原油库存增加490万桶，增幅大于路透调查预期的60万桶，令油价削减部分涨幅。(完)

(编译 郑茵 审校 母红)

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