美国将在2016年成为全球最大产油国--IEA

路透伦敦11月12日 -国际能源署(IEA)称，到2016年美国将超过俄罗斯和沙特成为全球最大产油国，使得美国能源可以接近自给自足并减少对石油输出国组织(OPEC)的依赖。

IEA在2012年全球能源展望中预测，2017年美国将超过沙特，成为全球最大产油国。

IEA首席经济学家在发表本年度展望报告时表示，IEA现在预测，最晚到2016年时将发生上述的排名更改。

“我们预期油市将有两段变化。到2020年，我们预期轻质致密石油产量将增加，我会以飙升来形容。而由于巴西供应增加，未来几年对中东石油的需求肯定将减少，”他接受路透专访时表示。

“但由于(美国致密石油)资源有限，产量将走平然后下滑。2020年之后，中东石油将成为主宰。”

IEA指出，油价将续升，刺激非传统资源的开发，像是带动美国石油景气的轻质致密油、加拿大的油砂、巴西的深海油，及天然气液。

油价将稳定上升，到2035年时升至每桶128美元，较2012年展望预估提高3美元。

其他国家在开发页岩资源方面不太可能像美国一样成功。

虽然未来数年页岩油产量可能激增，但IEA表示全球并未“接近一个新的石油富裕时代”。

到2020年代中期，OPEC之外产油国的产量将会下降，而全球新增供应的多数将来自中东国家。OPEC的核心出口国都位于中东。

Birol表示，为了满足亚洲日益增长的需求，需要继续对中东丰富的低成本资源投资。

“在未来很多年，中东将继续是全球石油工业的中心，”他表示。

“向中东产油国发出错误信号将严重延迟投资。如果要在2020年仍需要中东提供石油，就需要现在进行投资。”

美国页岩油产量增长目前可以帮助满足需求增长。IEA预测到2035年美国页岩油产量将达到每日1.01亿桶，每日增产1,400万桶，较去年预估的9,970万桶小幅上调。

“页岩油对于美国和对全世界都是很好的事，只不过需求是在亚洲，”Birol称，“需求首先是中国拉动，2020之后将靠印度，因此亚洲需求增长将需要中东的石油。”

IEA称，2030年前后中国预计会赶超美国成为全球最大的石油消费国。

在2020年之后，印度预计会成为全球石油需求增长的最大单一来源。

得益于能源价格更低，美国在全球能源密集行业的份额将略微升高。这些行业包括化工、产铝、水泥、钢铁、造纸、玻璃与石油炼化等。相比之下，欧盟和日本将丧失当前份额的三分之一。(完)

(编译 隋芬; 审校 田建华)

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