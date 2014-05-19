美国原油期货价格因美元疲弱而上涨

路透纽约5月19日 - 美国原油期货周一升至近一个月高位，因美元疲弱，带动了在6月合约到期前一天的买盘。但布兰特原油期货价格下滑，因全球股市走软盖过了利比亚原油产量低的影响。

美元兑日圆周一跌至逾三个月最低，对原油等以美元计价商品有利。

亚洲和欧洲股市下滑，周日中国公布的数据显示，主要城市4月房价同比涨幅降至11个月低位，环比涨幅亦持续收 窄。在当前楼市进入调整的背景下，房价升势趋缓。

另外，利比亚主要西部油田El Sharara和El Feel仍处于关闭状态，一周前政府表示已经同示威者达成协议重开油田。利比亚全国产量限制在每日21万桶，远低于去年年中前的每日140万桶。

周日全副武装的人员在利比亚首都冲击议会，要求议会休会，造成沙特关闭其在利比亚的使馆，阿尔及利亚国有能源公司Sonatrach也下令其50名员工周一撤离利比亚。

美国6月原油期货CLc1上涨0.59美元，结算价报每桶102.61美元，为4月22日来最高结算价。在周二该合约到期前交投清淡。

7月美国原油期货CLN4升0.53美元，报102.11美元。

7月布兰特原油期货LCOc2收低0.38美元，结算价报每桶109.37美元，稍早因利比亚局势一度升至110.33美元日高。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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