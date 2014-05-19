美国原油期货价格因美元疲弱而上涨

汤森路透第一季获利和营收均优于预期 并确认全年财测
路透4月28日 - 新闻暨资讯服务供应商汤森路透周五公布第一季获利和营收高于预期，并确认全年财测，因其看到各业务领域业绩均出现改善。
路透纽约5月19日 - 美国原油期货周一升至近一个月高位，因美元疲弱，带动了在6月合约到期前一天的买盘。但布兰特原油期货价格下滑，因全球股市走软盖过了利比亚原油产量低的影响。
美元兑日圆周一跌至逾三个月最低，对原油等以美元计价商品有利。
亚洲和欧洲股市下滑，周日中国公布的数据显示，主要城市4月房价同比涨幅降至11个月低位，环比涨幅亦持续收 窄。在当前楼市进入调整的背景下，房价升势趋缓。
另外，利比亚主要西部油田El Sharara和El Feel仍处于关闭状态，一周前政府表示已经同示威者达成协议重开油田。利比亚全国产量限制在每日21万桶，远低于去年年中前的每日140万桶。
周日全副武装的人员在利比亚首都冲击议会，要求议会休会，造成沙特关闭其在利比亚的使馆，阿尔及利亚国有能源公司Sonatrach也下令其50名员工周一撤离利比亚。
美国6月原油期货CLc1上涨0.59美元，结算价报每桶102.61美元，为4月22日来最高结算价。在周二该合约到期前交投清淡。
7月美国原油期货CLN4升0.53美元，报102.11美元。
7月布兰特原油期货LCOc2收低0.38美元，结算价报每桶109.37美元，稍早因利比亚局势一度升至110.33美元日高。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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