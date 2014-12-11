美国原油五年来首次跌破60美元 继续为期六个月的跌势

路透纽约12月11日 - 美国原油价格周四跌破每桶60美元，为五年来首次，跌破重要心理支撑位。供应过剩的担忧挥之不去，令油市本周跌势扩大。

市场观察人士称，尽管美国经济较好，稍早对市场构成支撑，但涨势未能坚持到收盘，周三以来的卖压拉低油价。

交易商和分析师称，经过六个月的下跌，油价下跌近一半，但仍然难以找到底部。几乎无人能猜到油价要跌到多低，以及何时能再次回到100美元的水平。

“让这个市场迅速反弹，你需要能真正让供应大幅减少的重大事件，例如利比亚问题失控，或俄罗斯站出来说要减产，但大家预计俄罗斯不会这么做，”Jefferies能源期货高级副总裁Joseph Posillico称。

美国原油近月合约CLc1结算价下跌0.99美元，或1.6%，报每桶59.95美元，此前跌至2009年7月以来最低点59.56美元。该期货盘后进一步跌至每桶59.26美元。6月时近月合约还处在107美元上方的九个月高位。

布兰特原油近月合约LCOc1收跌0.56美元，报63.68美元，此前跌至五年半低位63.48美元。6月时布兰特原油在115美元上方。

结算时，美国原油期货本周来累计下跌9%，布兰特原油跌8%。

结算后布兰特原油继续下跌，跌幅约1%，而美国原油跌幅几乎加倍。

周四盘中市场在断续震荡中相对持稳，但收盘前几分钟重挫。

一些交易商称，如果阿尔及利亚和委内瑞拉说服石油输出国组织(OPEC)明年年初召开紧急会议，市场可能重燃对于OPEC的猜测，那么未来几周油价走势料剧烈震荡。不过其他人认为，即便举行这种会议，也对沙特阿拉伯是否同意减产持怀疑态度。(完)

(编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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