（更正）美国现货原油市场在挺过几个月后面临跌势

(更正：最后一段译文“价差消失后”有误，应为“价差扩大后”)

路透纽约1月21日 - 由于墨西哥湾岸区到货的原油供应激增，美国原油现货市场显然将追随期货跌势，这是去年夏季全球油价开始下滑以来首见。

表面上看，这一跌势已十分明显：上周路易斯安那轻质低硫原油WTC-LLS相对美国指标西德克萨斯中质油(WTI)升水为2008年以来最低，每桶升水30美分，而两个月之前为4.10美元。

在此同时，Mars含硫原油(Mars Sour)每桶比WTI低3.40美元，为7月以来最大贴水，两个月前为平价。

一些交易员称，最新的价格跌势与WTI异常强劲干系较大。交易员对WTI需求较高，希望通过将原油存储在库欣牟利。与西非Qua Iboe等竞争者相比，美国现货原油表现似乎仍相对强劲。

但美国墨西哥湾岸区原油到货激增，已超过交易商和炼油商的消化能力，导致价格下跌。

“以这种速度激增，路易斯安那轻质低硫原油(LLS)真的要出现贴水了，”一名美国交易员表示。

据两名交易方面的知情人士透露，更糟糕的是，作为墨西哥湾岸区指标的LLS，较2015年下半年美国原油期货的每桶溢价仅为90美分，上次出现这一水平是在2009年。

虽然LLS较WTI贴水较大，但相对布兰特原油仍很强劲，特别是自2014年年底以来。

交易商表示，这两种价格趋势可能会持续下去，直到美国市场期货溢价足以促使WTI/布兰特套利交易扩大。

“大家都是只见树木不见森林。LLS和Mars升水下降的原因就是布兰特/WTI价差。价差扩大后，升水就会上扬，”总部设在休斯顿的Mobius Risk Group的研究和分析部门副总裁John Saucer表示。(完)

(编译 王颖 审校 龚芳/李春喜)

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