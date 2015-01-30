调查：随着汽油价格下滑 美国民众对原油出口支持度上升

路透纽约1月29日 - 根据一项新的路透-IPSOS调查结果，只要不会导致汽油价格上涨，美国民众可能比以往更倾向于放宽原油出口限制；美国汽油价格近期已经跌至每加仑接近2美元。

本月稍早向超过2,000名具投票权美国民众发出的问卷结果显示，约有45%受访者基本上同意原油开采商应可获准将国内原油输出海外，仅略超过30%的受访者表示反对。9月时，支持与反对的比率都在四成左右。

路透-IPSOS自2013年10月就此议题展开调查以来，本次首度出现民意明显转向；在前三次调查中，表示支持与反对的受访者呈势均力敌之势。

调查无法解释民意为何转向。但是近几个月来发生的几件事，或许就是让美国最为迫切、但却鲜少讨论的能源政策议题风向转变的原因。

美国零售汽油价格已经下滑一半，至接近每加仑2美元，或许已经缓解短期内对汽油价格的焦虑；越来越多的官员表示支持出口，其中还包括总统奥巴马的顾问；美国出口监管机构也已在12月大大放宽了限制。

支持原油出口的呼声上扬，或许会鼓励更多政界人士在此问题上明确立场，尽管多数分析师预期奥巴马或国会并不会在近期采取大动作。

对于政治人士而言，他们向来支持自由贸易及能源开发，但对于撤回这个1970年代以来的古董级法案他们仍有所顾忌，担心汽油价格一旦上涨，他们就会遭到责难。

的确，这样说来，美国选民仍对出口大致持反对意见。若出口意味着汽油价格上扬，则支持出口的受访者比例就降至约22%，和前次调查结果相仿。

PBF Energy(PBF.N)及Alon USA Energy(ALJ.N)等炼油企业则不乐见解除出口限制；他们正享受着国内原油价格下滑的好处。

有四家炼油企业的执行长本周致函新任参议院能源和自然资源委员会主席Lisa Murkowski，提醒她以国内页岩油取代外国进口原油，已经协助创造了“成千上万个长期高薪工作”。(完)

(编译 张明钧; 审校 郑茵)

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