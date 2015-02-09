美国油井钻机数量降至2011年12月以来最低--Baker Hughes

亚股受业绩提振连涨三日 FBI局长被开除令美元涨势止步
路透香港5月10日 - 亚洲股市周三连续第三日上涨，投资者聚焦于上市公司的强劲业绩；美元则部分回吐了近期因政治紧张气氛升温而带来的涨幅。
路透2月6日 - 周五公布的调查显示，2月2日当周美国油井钻机数量下降83个，至1,140个，这是2011年12月以来最低数量，明确显示油价崩跌已对石油生产企业构成压力。
油服企业Baker Hughes Inc (BHI.N)在其广受关注的报告中称，这是连续第九周下降。
前周在Baker Hughes报告公布后一小时美国原油期货CLc1跳涨，周五(1月30日)油价涨逾8%。但这周五(2月6日)市场反应更加温和，美国原油CLc1只是守住稍早约2%的涨幅，报51.50美元。
油井钻机数量已较去年10月高位累计跌29%，但许多分析师仍预计将进一步减少，因企业计划削减支出。
“受石油勘探和生产企业重估经济和资本支出预算的直接影响，油井钻机数量将持续下滑，”休斯敦咨询企业IAF Advisors的Kyle Cooper称。
自去年10月中触及纪录高位1,609个以来，油井钻机数量在过去17周中已有14周下降。
自去年6月以来，全球指标原油价格已下跌七个月，油价崩跌近60%，因市场供应过剩而且需求低迷。
与此同时，据政府数据，石油产量已从纪录高位小幅下挫，上周每日下降3.6万桶，降至920万桶。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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