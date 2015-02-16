美国油田工作岗位流失加速 未来情况将会更糟

图为美国距离与墨西哥边境约48公里的Carrizo Springs城外的一处油气处理厂。 REUTERS/David Alire

路透2月13日 - Ian Sandlin在美国德州东南部的石油钻井上工作了13个月，上周下岗。他对自己的工作能维持那么长时间感到有些意外。

“我早知道这一天一定会来到，”他说，“我不是第一个被裁掉的。”

曾经非常红火的美国石油产业加速裁减油田岗位，现年27岁的Ian Sandlin是数以千计受到涉及的工人之一。他随后找到了其它非油田工作，但工作时间和收入都减半，而且能维持多久也不得而知。

对10多名石油工人与招聘人员的采访显示，这只是大规模裁员的第一阶段。原油价格自去年6月以来锐降了50%，Halliburton(HAL.N)、斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)和Baker Hughes (BHI.N)等原油钻探、生产及服务公司纷纷采取对策。这三家公司最近几周就宣布全球裁员总计达2.2万。

石油产业搁置项目、闲置钻机和解雇人员的速度，“预示在六个月至一年之内不会回到正常状态，”发布石油产业数据和招聘广告的Rigzone公司总裁Bob Melk表示。

“这取决于到时候是否能找回这些人员。他们可能会被其它行业招走。”

虽然地质学家和石油工程师等专业人员仍然保持着自己的岗位，但招聘人员表示，油田裁员很可能只是个开始。

“石油企业正在上演萧条剧本，”石油专业人员招聘及社交网站Oilpro.com的总经理Joseph Triepke表示，“在萧条的第一步，他们解雇蓝领油田工人。第二步，可能是营销或公关人员。”

在网站上贴出简历寻找油田工作的工人数量大增，而招聘岗位数量却大幅减少。

Triepke表示，去年11月以来Oilpro.com上面的招聘职位减少了一半，本周还不到1.2万个。同时，上该网站注册的人数自从去年以来翻了一倍，达到每月4万人。其中有一部分是为了寻找工作。

统计数据以及与2008-2009年全球金融危机时的萧条阶段对比，显示情况可能快速恶化。

在2008年7-12月油价下滑期间，石油与天然气开采行业的就业直到12月才开始减少，是在油价下跌五个月之后。但这股趋势开始之后，则持续了一年，一共裁减了逾五万个岗位。(完)

(编译 张涛；审校 李婷仪)

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