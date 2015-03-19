焦点：油价跌势卷土重来 美国页岩油企业准备继续节支以度难关

路透休斯敦/威利斯顿3月18日 - 原油价格企稳两个月后，新一波大跌走势正在迫近，美国页岩油生产商可能展开新一轮削减支出行动，以保留现金在低迷时期生存下去。

加大幅度减支将会产生深远影响。

进一步节支会让已经血流不止的油田服务行业继续失血，人们或许会越加相信，美国今年稍晚原油产量将会有更大幅度的下降。

这同时也将强化美国日渐左右全球石油生产的看法，美国数十家独立油企在市况好的时候可以很快提高产量，市道低迷时又能迅速收缩战线。

“今天我若是一家石油公司，只会谈论一件事：还能削减多少成本？”Oppenheimer驻纽约的石油分析师Fadel Gheit说。“别的事他们也控制不了。”他预期5月将开始新一波资本预算削减，届时许多能源企业将发布季度财报。

债信评级机构穆迪估计，其追踪的北美石油勘探和生产企业之中，约有五分之一今年削减预算幅度将超过60%，超过半数的企业减支幅度不低于40%。

油价一度止跌，让人稍稍松了口气，但跌势又汹汹而来。美国指标原油--西德克萨斯中质油(WTI)一周内跌12%至42美元，因全球供应过剩的担忧难以消散。花旗银行和高盛表示，油价可能跌至30美元，甚至20美元。

一休斯顿银行家称，过去两周来关于收购的言论甚嚣尘上，不过鉴于潜在投资者和卖家就估值仍存在很大分歧，没有一家公司想成为第一个吃螃蟹的人。

各家公司也明确表示，将会毫不犹豫降本节流以避免债信评级遭调降，以及股价进一步遭抛下滑。

欲浏览页岩油库存和油价的图表，请点击：link.reuters.com/bux53w

“在当前环境下并没有看到追逐增长的价值，”美国大型石油公司Anadarko Petroleum(APC.N)执行长Al Walker本月表示。

油企们在去年11月至今年2月间削减了数以百亿美元的资本预算。很多公司已经接连两次削减成本，待5月公布第一季财报后，可能还会再次收紧支出，美国最大的石油和天然气公司康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)周二就已经表示会节省开支。

康菲石油表示，预期未来三年每年的支出将在115亿美元左右，低于之前预期的160亿。

Anadarko预期，截止今年底处于半拉子工程的油井将在420-440口，石油生产商EOG Resources(EOG.N)预期未完工的油井有285口，延后完工日期将会节省约5亿美元。

**产量下滑？**

Baker Hughes数据显示，上周美国陆上钻机数量为1,069个，已较去年11月创下的2014年高点1,876个减少了43%。而且未来可能进一步减少。

这股趋势加上项目推迟完工时间，已使得一些油企高层预言美国石油产量出现下滑的时间，将比官方预估的更早。

能源资料协会(EIA)在3月10日公布的最新预估中，称美国产量将在5月触顶，达到每日946万桶，之后在6月回落至每日941万桶。

但如今EIA预计美国两大油田--德州的Eagle Ford和北达科达的Bakken--4月产量将出现EIA从2013年开始追踪这两大油田钻井情况以来的首度下滑。这是产量下滑或许将更早来临的迹象。

不过，预计约为每日18,000桶的这些初步下降，对于估计约为每日100万桶的全球过剩几无影响。分析师表示，一旦油价上升，油企可能会迅速让等待完工的油井投产，油价即便上涨也将受到压抑。

虽然石油生产商准备进一步减产，但他们并未放弃对油价反弹的期望。而且他们让投资者放心，届时可以启用有待完工的油井，并增加钻机的数量。

“首先，我们今年最重要的目标就是为油价复苏做好准备，”EOG执行长Bill Thomas在讨论公司第四季财报时对投资人说道。“油价好转时，我们将可以迅速作出呼应。“(完)

(编译 郑茵/孙茉莉/李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林/张涛)

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