美国石油钻机数降势放缓 有望接近谷底

路透纽约4月2日 - 美国石油钻机数自去年10月开始急剧下降，到现在即将触及关键水平，据专家称，有可能到了减少生产、提振油价甚至吸引油企未来数月增设钻机的程度。

过去六个月油价大幅下滑，能源生产商迅速做出反应，闲置了近800台钻机，或占到去年10月所及峰值1,609台的50%。

不过钻机数下降趋势近几周有所放缓，表明钻机数有望接近谷底。一些人士认为，钻机数减少50-60%将是最大极限。

花旗驻纽约分析师Eric Lee表示，“能源生产商目前都处于观望状态，这可能是钻机数量不再下降的开始。”

随着油价较去年6月每桶逾100美元的价格跌去60%，在今年1月接近每桶40美元，美国钻机商被迫缩减规模。据石油服务提供商Baker Hughes公布的每周调查数据，上周美国石油钻机数降至813台，创2011年以来最低。

美国企业仍对油价感到紧张不安。由于油价未能大幅反弹，美国企业已经削减支出。如果油价进一步下跌，钻机减少数量会更多。油价周三报约50美元。

但已经有迹象显示，钻机减少速度正在放缓，因为能源企业在拆除核心生产区域最有效率的钻机之前会先评估一番。虽然数月以来原油钻机数量都没有增加，但上周只减少了12个，为几年以来最低的降幅。

下一份报告将在周四公布。

“我们认为1,000-1,200台钻机将让产量维持稳定。钻机数量为800台的话，产量应该会在今年下半年下滑，”美国银行的分析师Francisco Blanch说，“我们还可能看到钻机会减少一点，但大幅下降的时期已经过去。”

根据Baker Hughes，在美国最大原油储区之一的德克萨斯州帕米亚盆地，上周钻机数量降至283台，创2011年初有逐个盆地数据记录以来最低。北达科他州威利斯顿盆地的钻机数量亦创2011年来低点97台，11月时还接近200台。

但上述两个地区的钻机数量降幅放缓。(完)

(编译 刘秀红/杜明霞；审校 孙茉莉/白云)

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