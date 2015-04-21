《KEMP专栏》投机客对美国原油后市看法分歧 多空势均力敌

路透伦敦4月20日 - 根据最新的商品期货交易委员会(CFTC)数据，尽管美国石油价格大涨，对冲基金仍对接下来的情况看法分歧。

对冲基金和其他基金经理人在截至4月14日所持有的美国原油期货和期权仓位，相当于3.96亿桶的石油。

但CFTC数据显示，这些对冲基金也持有1.5亿桶的空仓，押注油价将会下跌。

对冲基金的多空仓比为2.65:1，和近几年的比率相比仍相当低，且仍低于1月和2月的水平。(link.reuters.com/taw54w)

事实上，CFTC数据表明，单独的大型空仓(92)超过大型多仓(78)，暗示更多的对冲基金看空油市，尽管平均而言多头持仓更多。

持仓数据证实，市场对油价前景看法仍分歧严重，尤其是在美国本土市场。

多头指出的理由是，钻井平台数量急剧下滑，且未来六个月美国石油产量料下滑。自10月初以来，美国钻井平台数量下降近55%。

空头则看重市场上没有确切证据表明产量下降，而且自年初以来石油库存增加近1亿桶，此外还有沙特产出增长。

近月期货价格已经在过去一个月里跳涨33%，每桶升幅高达14美元，目前交投于56美元附近。

根据Plains Marketing的数据，北达科他州贝肯(Bakken)地区的公示油价每桶上涨18.50美元或67%，达到近45美元。

北达科他州的原油井口价格通常接近于西德克萨斯中质油(WTI)和公示价格的均值，目前报每桶50美元左右，而在一个月还不到40美元。

根据北达科他州矿业资源部在1月发布的盈亏平衡预测，油价目前的水准已经足以支撑在贝肯核心区域开展新的钻探行为。

在空方看来，这场反弹来得过早，有可能在消除过剩供应以及过多库存被消耗掉之前，石油生产就重新开始增加了。

这么说或许夸大了风险，但目前美国原油价格在56美元(布兰特原油为63美元)，看多理由已经远远没有一个月前油价不到45美元时那么充分了。

中期来看，生产商可能需要油价介于每桶60-75美元，才能维持生产，并满足渐渐增长的需求。

布兰特原油已经处在这个价格区间的低端，美国原油虽然低于这个区间，但相差不远，意味着油市前景要比今年稍早的时候更加均衡。(完)

(编译 戴素萍/高琦/王洋/郑茵 审校 孙茉莉/李爽/艾茂林/张若琪)

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