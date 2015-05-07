分析：究竟是降价还是经济因素推动了美国汽油消费？专家莫衷一是

路透纽约5月7日 - 美国人在最近这个冬季开车上路的总量创下纪录，再度引发全球油市是持稳还是再度暴跌的一个长久争议话题。但关于汽油价格是否会对汽油需求产生重要影响，很多经济学家和学者存在意见分歧。

表面看，答案似乎很明显。据美国政府数据，去年全美汽油价格降低40%以上，几乎降至每加仑2美元，受此影响，人们的驾车频率及里程都有所提高，推动汽油消费量在去年12月和今年1月跳升约5%，创11年来最大增幅。

然而很多能源经济学家一直辩称，对美国汽油消费量影响最大的是经济活动和就业状况，而不是价格。

“更多的工作岗位意味着会有更多通勤者，”咨询机构PKVerleger总裁及能源经济学家Phillip Verleger称。

不过，目前一些学者试图用更确凿的证据来挑战这种观点。即将发布的一项基于加油站信用卡购买记录的研究显示，消费者对汽油价格的反应要大大高于之前市场的预期。

未来几周争论将更加激烈，因为汽油零售价已较1月低点上涨了近30%， 有可能使刚刚回暖的驾车需求降温。与此同时，美国经济的长期复苏进程料将继续演进。

根据路透调查，预计将于周五出炉的美国非农就业数据将显示，4月失业率降至2008年以来最低水准5.4%。

如果价格效应的观点正确，那么美国汽油需求可能很快放缓；美国汽油需求在全球900万桶的日消费量中大约占十分之一。

**需求反弹**

多数能源分析师认为，价格并非汽油需求的先导。当然，长期而言价格上涨会鼓励人们购置更节油的汽车，或是搬到离工作地点更近的地方，近年来这两种趋势都减缓了汽油需求。

但短期内汽油属于基本必需品，除了花钱加油之外没有太多选择。

普渡大学能源经济学家Wallace Tyner表示，一般来说，收入提高及其他经济因素对美国汽油需求的影响会是价格的10倍。

按照学术界的说法，汽油的“需求弹性”短期大体预计在负0.02-负0.04左右，这意味着，汽油价格变动幅度要达到50%，汽油需求才会增加或减少1%。美国能源资料协会(EIA)的在其预估中采纳的“需求弹性”为负0.02。汽油价格和需求图表：reut.rs/1E9R9x6 但近来的情况对这一计算公式提出了挑战。

“汽油价格已下降30%左右，而收入增幅还不到3%，”Tyner说。“因此，在这段时期，油价下跌对于汽油需求增长的作用与收入增长或许一样重要。”

克莱姆森大学(Clemson University)的经济学教授Matthew Lewis以及其他三位研究员进行的一项新初步研究表明，汽油价格波动幅度达到12%，就可能导致汽油需求增加或减少1%，这比根据EIA的公式得出的增减幅度高出约四倍。

他们指出，之前的研究过于依赖联邦政府公布的每月汽油需求数据，而这些数据存在缺陷，不能准确反映每日或每周的需求变化。之前的研究也没有考虑到公共交通的便捷度等地域特征。

汽油价格下跌“或许是需求增加的主要因素，”Lewis说。

**分歧不断加大**

去年下半年，在汽油价格下跌但经济增长的情况下，消费者完全有理由购买更多汽油。但在汽油价格不再那么便宜，而就业岗位却更加充足的情况下，消费者将作何反应还有待观察。

有些人觉得，如果经济保持繁荣增长，这个因素影响应该不大。整体上，美国经济自2014年1月以来增加了逾350万个工作岗位。美国统计局(U.S. Census Bureau)数据显示，其中七分之一将驾驶卡车或轿车上班，平均驾驶时间26分钟。

建筑行业的驾驶需求尤其强劲，因驾车出行的木工、电工和水管工人数增多。

“盖房子的人开卡车，”Verleger称。

不过，油价下跌也不全然有利。

在巴肯页岩油田所在地北达科他州，消费者驾驶里程自2010年以来大幅增长37%，因页岩钻探繁荣带动就业和重型卡车运输--而随着企业削减支出，这两项数字都在下降。全国来讲，消费者驾驶里程只增长了8%。

而经济复苏比其他地区更艰难的新泽西州，2010年以来就业增长3%，消费者驾驶里程相对持平。

“收入会产生影响，”罗格斯大学经济学教授Joseph Seneca称。“在新泽西州，整体经济活动不温不火，所以交通量增长不大也不奇怪。”(完)

(编译/审校 刘秀红/王颖/汪红英/王丽鑫/郑茵/李婷仪/许娜)

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