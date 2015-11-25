分析：美国初冬温度偏高 油价反弹希望恐泡汤

路透纽约11月25日 - 在纽约布鲁克林的一个工业区，Buckeye Partners油库的店员Peter Fernandez给看多油价的交易员一个坏消息：今年至今，他工作的取暖油加油站只是以半速开工。

Fernandez说，上周情况还算不错，一天有50辆车来充取暖油，这只是通常充油卡车数量的一半。在美国东北部，约四分之一的家庭冬季依赖这种低硫柴油取暖。

“到11月中气温还是60度(华氏)？这削弱了我们的预期，”Fernandez上周指着空荡荡的加油场说。“家庭需求量很低。本应当两周前就开始。”

美国国家海洋和大气管理局称，在本周降温之前，美国取暖油消耗季的前几周是有记录以来最温暖的几周之一，美国10月创下1963年以来最温暖的10月，也是自1895年有全国记录以来气温第四高的10月。

康奈尔大学的地区气候中心数据显示，今年10月是美国东北部自2007年以来温度最高的10月。汤森路透的分析显示，11月气温也远高于30年均值。

冬季伊始天气偏暖，看起来不太可能促使充裕的原油库存下降，厄尔尼诺(圣婴)现象还可能令这种异常暖和的情况持续更久。

这对东北部房主来说是好消息，但对押注取暖需求将有助拉抬油价的人而言并非如此，即使油价周二因地缘政治紧张跳升3%，却仍远低于每桶45美元水平。

东海岸地区的馏分油库存也远高于五年均值。

**缺乏数据参考**

过去10年，由于天然气与电力在家庭取暖市场进一步攻城掠地，燃油锅炉数量因而下滑三分之一。

取暖油用量下滑，使得美国东海岸气温与取暖油消费量之间的关联性，变得难以解读。锅炉用柴油与汽车及卡车用柴油需求的对照缺乏详细数据，让状况愈形复杂。

美国冬季暖炉使用高峰的取暖油用量，比整个加拿大还多。但每个冬季的需求都不一样。

今年2月，由于“极地涡旋”(polar vortex)发威，每日取暖油消耗量达75万桶，单月总量创下2011年1月来最高水平。但两年前，由于出现1895年以来第三暖和的2月，日均用量仅勉强站上50万桶。

较早月份的需求更低，根据EIA，去年10月与11月的日均取暖油用量在33万桶左右。

到今年冬季，据11月10日的EIA短期能源预测显示，10-11月的取暖油日需求量平均为28万桶，低于去年水准，主要受偏暖的天气以及稳步转向天然气取暖影响。

EIA采用采暖度日数与正常水平的偏差预测取暖油需求。日平均温度低于华氏65度(18摄氏度)的度数记为该天的采暖度日数。

根据汤森路透的分析，自10月1日以来，美国东北地区的采暖度日数约较30年平均水平少17%，较10年平均水平少15%。整体而言，预报员预测今年冬天会比以往更为暖和，人口加权平均气温为华氏40.1度，低于30年均值华氏38.3度。

**需求不断下滑**

根据美国人口调查局数据，美国约有620万户家庭依赖取暖油供暖，其中84%位于东北部地区。过去十年间，由于油价高企，很多家庭已放弃使用取暖油，转而采用供应充裕的天然气取暖。

2005年，美国东北部地区665万户家庭使用取暖油供暖，但美国人口调查局的数据显示，到2014年，这一数字已下降约25%，降至502万户。

据EIA的数据，美国家庭取暖油的使用量自1984年以来已下降一半多，当时的使用量为543,367桶/日。而联邦数据显示，2005-2014年，美国东北地区采用天然气供暖的家庭数量增长10%至1,130万户，同期采用电力取暖的家庭户数跳增22%至295万户。

现年55岁的Nick DeMaria是布鲁克林Bayside Fuel Oil Depot的一位终端经理，他表示，取暖油需求长期处于下滑状态。

“多年前的冬季气温要冷得多，现在那种天气已经没了，”DeMaria称，“天然气公司以及气候变化都对整体石油行业产生影响。”

“就像以前的煤炭行业一样。”(完)