美国原油上涨 但录得1998年以来最长周度连跌

路透纽约11月7日 - 美国原油期货周五攀升不到1美元，但本周收跌逾2%，自1998年12月以来首次出现连跌六周的颓势。今日油价上扬部分受助于乌克兰与俄罗斯的冲突和美元从四年高位回落。

布兰特原油期货LCOc1收涨0.53美元，报每桶83.39美元，但本周下跌近3%，连跌第七周，为2002年以来最长周度连跌。布兰特原油期货周三盘中触及四年低位81.63美元，从6月触及的115美元之上的高位回落。美国原油期货CLc1收高0.74美元，报每桶78.65美元。

美元既是推动油价今日上扬的功臣，也是拖累油价本周收跌的魁首，因美元兑一篮子货币周五从逾四年高位回落。美元走强通常会重压美元计价商品。

乌克兰军方指称32辆俄罗斯坦克和数卡车俄军士兵穿过边境进入乌克兰境内。如果情况属实，则暗示双方可能再度爆发暴力冲突。一旦战事重燃，可能干扰石油运送，影响供应，推高全球油价。

不过，部分交易商对再度爆发暴力冲突会影响供应和油价存疑。

美国10月就业岗位保持强劲增长的势头，失业率降至六年低位5.8%，但就业岗位增幅不及分析师预期。

美国中西部将降温的预报推高取暖油价格，间接提振对原油的需求。

北美页岩油供应增加今年重创油价，导致全球油市供应过剩，对石油输出国组织(OPEC)原油的需求减少。

OPCE周四预计，到2018年，其市场份额将降低5%，因页岩油供应继续增加，增速快于需求增长的步伐。

OPEC油长11月27日将在维也纳开会，讨论如何应对油价下跌，会上可能会决定减产。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据，截至11月4日当周，基金经理将美国原油期货和期权净多头头寸削减16,075口，至158,182口。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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