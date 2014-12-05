焦点：美国新钻井数量减少 但侧重高产油田的战略料推升产量

路透威利斯顿/休斯顿12月5日 - 美国能源企业正快速转移钻井，从产量较低的地区转向北达科他和德克萨斯州储量丰富的页岩油田，以提升产量并缩减开支，应对多年来最为严峻的原油市场形势。

据官员所称及上述两大产油州数据，近几个月在北达科他州的巴肯、德克萨斯州的鹰滩(Eagle Ford)和Permian Basin部分地区，钻井平台部署或新钻井申请量下降了一半，但高产地区的数字仍然坚挺。

数据显示，Apache(APA.N)和Continental Resources(CLR.N)等大公司已经在实施方案，将重点放在页岩油田最高产的地区。它们表示，尽管减少了钻井数量，这一战略明年也能带来两位数的产量增长。

据数据机构Drilling Info，总体上，全美的新钻井许可发放量11月大降40%。

投资银行Simmons & Co本周预计，明年美国陆上钻井数字可能从目前的1,851下降500，降幅达27%。

在过去，这样的降幅肯定会导致产量下滑。

今天，科技不断进步有助于从更少的油井中获得更多石油；由于未来六个月的钻井合同已经签定，市场普遍预期美国石油产量将会增加。

“你把更多钱花在最表现最优异的地方，比较差的地方就省省吧，”麦格理银行全球油气分析师Vikas Dwivedi说。他预计美国石油产出将增加更多。

美国能源资料协会(EIA)预估2015年日均产量为940万桶，为1972年以来最高，也高于10月已是10年高位的890万桶日均产量。

**超裂解**

由水平钻掘工法发展出马力更强大且更集中的水压裂解技术，意谓着“超大型”油井将具备前所未有的生产力。

“现在钻井塔或油井的数量已不成问题。横向钻探距离有多少英尺、以及每英尺的生产能力才是真正关键，”Dwivedi说。

图表：油价下跌与股价link.reuters.com/bux53w

可以肯定的是，油价从6月时的每桶高于100美元跌至目前的约66美元，已让北达科他州和德州一些小地方的页岩油田无利可图。

比方说，根据州政府数据，北达科他州迪瓦德县运作中的钻井塔数量在9月底时从九座减少至四座。

在德州鹰滩页岩区李县，10月油井新批准许可较9月减少将近50%。

但即便钻井活动减少开始让市钻井租赁市场和裂解用砂石价格承压，但位于黄金产区的生产商仍有能力加速产出并且赚大钱。

**富油地区**

北达科他州监管部门表示，油价需降至每桶40美元以下，当地的多数油企才会开始亏损。

Woods Mackenzie公司的顾问表示，德克萨斯州鹰滩的盈亏平衡点可低至每桶50美元。

“随着油价下跌，油企将越来越多地撤回到富油地区，”北达科他州石油天然气出产县联盟的执行理事、州众议员Vicky Steiner表示。

该州的多数主要石油生产企业已开始将资源转移至最具吸引力的县区：威廉姆斯(Williams)、麦肯齐(McKenzie)、邓恩(Dunn)以及芒特雷尔(Mountrail)。

不仅因为这些地区的石油藏量更加丰富，而且采油成本也更低，因为这些地区拥有更多基础设施和油井，石油企业可在同一个钻井台上钻多口井。

德克萨斯州也一样，鹰滩油田最多产的几个县的钻井许可只小幅下降，甚至还有所上升，如DeWitt、Webb和Live Oak。Permian Basin的几个县钻井许可也有所上升。

安德鲁斯县法官Richard Dolgener表示，当地经济仍很强劲，足以应对石油输出国组织(OPEC)在全球供应过剩情况下仍不减产带来的挑战。他是Permian Basin主要产油县的最高民选长官。

“其他产油大国最后必须承认，我们不会被击垮。油价跌到60美元我们也能赚钱，”Dolgener说。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪/王颖; 审校 李春喜/艾茂林)

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