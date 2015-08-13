美国原油期货跌至每桶42美元之下的六年半低点

路透纽约8月13日 - 美国原油期货周四大跌逾3%，至每桶42美元之下的六年半低点，因数据显示美国关键库存大幅增加，令市场对全球供应过剩日益严重的忧虑加重。

美国公布数据显示，7月零售销售增加及就业市场增强后，美元上涨，也令油价承压。

自6月底，油价已经下挫近三分之一，在多家炼厂出现故障影响原油需求后，本周油价续跌。BP PLC's (BP.L)在印第安纳州Whiting日产能达41.35万桶的炼厂被迫关闭三分之二的产能以维修泄漏，这可能要持续一个多月。该炼厂产能为美国中西部最大。

市场情报公司Genscape报告，库欣(美国原油期货合约交割地)在截至8月11日该周库存增加超过130万桶，令投资人愈发担心Whiting的炼厂故障将令原油供应过剩加重后，油价进一步下挫。

美国原油期货收低1.07美元，报每桶42.23美元，盘中触及41.91美元的2009年3月来最低。

一些分析师表示，随着跌穿更多技术水准，市场自此可能出现一连串的抛单，令油价进一步深跌。

布兰特原油收低0.44美元，或约1%，报每桶49.22美元，周五近月布兰特原油期货将到期。

布兰特原油期货较美国原油期货的溢价触及近7美元的三周高位。

国际能源署(IEA)周三指出，拜经济成长反弹及低油价之赐，全球石油需求正以五年来最快速度成长，但全球石油供应过剩极为严重，过剩局面将持续整个2016年。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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