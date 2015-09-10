美国页岩油巨头已开始削减2016年预算 及早应对黯淡前景

路透北达科他州威利斯顿9月10日 - 部分美国大型页岩油生产商已经开始削减2016年预算，有些减幅高达两位数。这是低油价迫使页岩油产业进行剧烈调整的最新迹象。

本周一些油企的执行长就开始评论下一年的大致支出计划，比通常早了许多。他们的看法比较悲观。

至少目前来看，页岩油产业高速增长的好日子结束了，该产业去年还资金充沛。从此以后，该产业似乎就要过紧日子了，不过高管们仍认为他们将能够产出更多原油。

总之，巴克莱的分析师们估计，北美油企明年预计最多要削减预算15%。

“对于我们来说，任何微小的成本都不应放过，”Marathon Oil Corp(MRO.N)的执行长Lee Tillman周三在巴克莱能源-电力会议上表示，“我们继续专注地在所有业务领域中寻求降低成本。”

Marathon在北达科他州和德克萨斯州开展业务。该公司表示，通过减少油井数量等措施，明年将至少削减18%的资本预算，减少逾6亿美元。

分析师预计，受创最大的料是非常小型的企业，而不是大型独立企业。

这种预期在美国石油行业正逐渐成为现实，很多供应商发现盈利面临困难。

“我们相信我们的客户对2016年预算将持保守态度，”全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)执行长Paal Kibsgaard周三在会上称。

诚然，削减预算并不一定意味着石油产量下滑，钻机和液压工作人员的生产效率在过去两年大幅提高。

Continental Resources(CLR.N)周二下调2015年预算，并表示2016年不会有很大不同，但仍然预计今年石油生产至少会增长19%。

据路透分析，只有对明年生产做了大量对冲的页岩油生产商表示看法乐观，甚至增加支出。在30家最大型企业中上述业者不足一半。

Pioneer Natural Resources (PXD.N)执行长Scott Sheffield称，“我们可能是2016年增加资本支出的仅有的几家企业之一。”(完)

(编译 张涛/王丽鑫；审校 张荻/高琦)

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