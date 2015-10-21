焦点：页岩油企产能陷入瓶颈 美国石油产量料将下滑

路透休斯顿10月21日 - 美国页岩油行业钻机生产力增长陷于停滞，表明面临油价崩跌的业者难以维持低成本高产出的生产方式，并预示产量将会下降，这应有助于全球市场恢复平衡。

在油价跌跌不休的16个月间，每座钻机开采的新油井产量增长约30%，因业者提高技术水平、将运转较慢的钻机闲置，并将人员与高速钻机转移至含油量最丰富的地点。

即使在油价腰斩至每桶不到50美元、而且油企大幅减少钻机数达60%的情况下，这种“选择性开采”的方式，仍协助页岩油企将美国产量推升至数十年来最高水准。

但近期政府与民间行业的数据显示，目前每座钻机产量已趋于平稳，因页岩油行业已达到现有工具、技术与策略所能达成的极限。

“我们认为因选择性开采对产量带来的多数提升效应，已经开始消退，”休斯顿Frost Investment Advisors基金经理兼资深分析师Ted Harper表示，“因此，我们认为北美产量将加速下滑直到年底。”

拥有专有数据的能源咨询公司Drillinginfo对路透表示，自7月或8月以来，美国三大页岩油田的油井生产能力已经下滑，或者稳定下来。这三大页岩油田是德州的Permian Basin和Eagle Ford，以及北达科他州的Bakken。

美国能源资料协会(EIA)预测，下个月美国页岩油田每台钻机的新增产油量将保持在10月的水平，预测为每日465桶。

页岩油生产中的一个重大挑战是油井产量下滑很快，往往仅第一年就下滑逾70%。因此生产商需要不断从现有钻机开采的新井中生产更多石油，以弥补现有油井产量的急剧下滑。

**老油井拖累产量**

如果生产效率不能再提高，企业也因为低油价和前景不明不愿增加钻机数量，整体石油产量将会下滑。

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能源风险投资公司Houston Ventures的执行合伙人Chip Davis表示，老油井产量下滑带来的拖累愈发严重。

在Eagle Ford油田，上月这类老油田日产量下滑145,485桶，是2010年9月时日均减产6,293桶的23倍以上。

由此造成的影响越来越大，意味着美国产量降幅可能超过EIA预期。EIA预计，到明年8月美国日产量将从4月峰值960万桶下降10%，在866万桶处见底。该机构还预计，此后产量将开始回升。

为了应对油价数年来最惨烈跌势，生产商采取节支策略，这可能也损及了新钻井的生产率。

分析师表示，很难预测美国产量将下降多少，以及降幅是否会低于官方预估，因为产量减少可能会提振油价，而这反过来可能会鼓励生产商重新开动闲置钻井以增产。

但根据Baker Hughes，目前大多数企业都削减了明年新钻井运营的预算，而且美国活跃钻机数已减少到595个。

Bernstein Research分析师曾表示，在这种低迷环境下出现生产率上升，归因于生产效率提高，而非技术出现根本性飞跃。

但这种上升是生产率再度提升所必须的。

Bernstein分析师称，主要产油区新钻井的初始生产速度似乎也在放缓，援引自他们对追溯至2009年速度达到峰值时的分析。

“页岩油生产效率还无法弥补活跃钻机数骤降的影响，导致产量下降，从而利好油价，”他们表示。(完)