焦点：美国部分债基坚守能源企业高收益债券 不惧油价崩跌

路透纽约10月26日 - 能源企业高收益债券今年或创全球金融危机以来最差年度表现，但一些基金仍不放弃，相信市场低估了许多油企挺过油价大跌的能力。

据晨星数据，Western Asset Management、Eaton Vance和Aberdeen Asset Management等一些资产管理公司今年基本仍坚守手中的油气企业债券投资，即便目前他们的表现落后于95%的同类债券。

他们在能源领域投资占比在10%左右或以上，其中在高收益能源债券的投资占比各不相同。

据巴克莱，美国高收益能源和生产(E&P)领域债券平均收益率周五升至13.7%，去年底时为10.6%。这样的升幅说明，在油价还不到去年高点的一半、跌至每桶约45美元之际，投资者担心一些企业在筹集运营资金以及偿债方面可能面临困难。

今年截至上周五，巴克莱美国高收益能源指数跌8.6%，有可能创2008年以来最大年度跌幅。

据评级机构惠誉，截至9月30日，美国油气企业未偿还高收益债券达1,170亿美元，其中有8.5%违约，要么因为他们未按期向债权人支付，要么进入破产，或者进行不良债务重组，这一比例为2000年开始追踪该数据以来的纪录高位。

在油价接近六年低位之际，很多投资者预计这一比例还会上升，并且彻底放弃该领域。但一些人称，市场对于油价以及石油企业的韧性过于悲观，他们保持对部分能源债券的押注，即便这意味着今年以来的押注处于亏损状态。

“市场定价暗示，几乎每两家高收益能源债券发行企业中就有一家会出现债务违约，”Western Asset Management的全球债券负责人Michael Buchanan援引该公司自有估值模型称。

**选择幸存者**

但和很多为“油价长期处于低位”做准备的油企高管和华尔街分析师不同，Buchanan预计低油价将迫使油企减产，并帮助油价在未来一年或两年内回升至每桶60-70美元之间。

他说，他的基金已投资那些能够获得信贷，而且拥有相对于支出而言较为充裕的现金储备的能源公司，即便油价依然处于低位，这些企业的违约风险也不高。

Eaton Vance Bond Fund(EVBAX.O)创始经理人Kathleen Gaffney表示，她也把重点放在那些可望存活下来的高收益债券发行企业。她称，这类押注可望在未来两年产生超过三成的获利。该基金的12亿美元资产中，有1%投资在Chesapeake Energy Corp(CHK.N)的可转债。

Gaffney称，“总是会有幸存者，我认为Chesapeake是其中之一。”

安本资产管理资深固定收益投资专员Patrick Maldari表示，他所属的团队管理资产规模为13亿美元的Global High Income Fund (BJBHX.O)基金，他们偏好那些可以取得循环信贷工具的业者，认为这可以增加他们度过产业景气滑坡的机率。

在押注高收益能源债券的基金中，有部分仍成功取得获利。根据晨星数据，规模为7,460万美元的摩根士丹利Institutional Fund Trust High Yield Portfolio基金今年至今上涨2.9%，表现超越96%的同业。

其成功的原因为何？

管理该基金的经理人Richard Lindquist表示，该基金着重于较为优质的业者，这些业者已对未来产出进行风险对冲，并在Permian、Eagle Ford以及Marcellus等成本较低的地区运营。

就算是今年以来呈现下跌的基金，例如Gaffney所管理的基金今年至今就下跌10%，但他们仍不放弃，称许多投资人对于全球经济成长及部分企业前景的看法过于悲观。(完)