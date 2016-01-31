美国11月整体产油量下降 但页岩油生产增长--EIA

路透纽约1月29日 - 美国11月原油产量连续第二个月下滑，因海洋石油产量下降，但最大的一些页岩油生产州产量增长，突显出该行业令人意外的韧性。

美国能源资料协会(EIA)周五公布的石油供应月报显示，11月全国日均产量下降52,000桶，至每日932万桶，创下6月以来最低。

墨西哥湾产量日均下降57,000桶，德州和北达科他州陆上日均石油产量分别微增3,000桶和5,000桶，大体与此前公布的各州生产数据一致。

虽然该数据滞后两个月，但仍是交易商和分析师掌握油市情况的一个关键指标。

以绝对值看，周五的数据远高于预期，日均产量932万桶高于EIA预测的905万桶。

部分分析师认为，该数据并不一定能反应当前的供应状况，称墨西哥湾11月的产量虽然下降，但仍高于上年同期。

其他人认为，未来数月页岩油产量料将下降得更快。(完)