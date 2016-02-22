专访：美国能源官员称怀疑石油冻产协议能否成功

路透新德里2月22日 - 一美国高级能源官员表示，关于石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国所提出的原油冻产以拉抬油价的提议，他对成功与否持怀疑态度。

为了稳定油价，俄罗斯、沙特阿拉伯、卡塔尔及委内瑞拉已同意，如果其他产油国也冻产的话，其产量将冻结在1月水准。

“我极度怀疑该协议，”美国国务院的国际能源事务特使Amos J.Hochstein表示。“把产油国的产量冻结在接近历史高位水准，并不能改变市场供应过剩的情况。”

俄罗斯和OPEC成员国上个月的原油产量双双接近纪录高位；俄罗斯还创下后苏联的高位1,088万桶/日。

“此外，我高度怀疑伊朗，如今对该国的制裁已解除，而伊朗承诺将以制裁期间的低位出口，”Hochstein在上周末接受路透专访时表示。

伊朗曾是OPEC第二大出口国，该国希望迅速提高石油产量，以重拾失去的市场份额。伊朗虽对冻产协议表示欢迎，但却未表明将把产量冻结在1月水准。(完)