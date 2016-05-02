美国能源部长预期石油供需在一年内恢复平衡

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透日本北九州5月2日 - 美国能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)称，他预期全球石油供需将在约一年内恢复平衡。
指标原油价格LCOc1CLc1在今年稍早触及近13年低点后，4月飙涨近20%，因美元走软且美国产出减少。但市场参与人士仍怀疑这波涨势的续航力，因全球供应持续过剩。
“近期油价上涨，但我认为这不是会让企业愿意扭转投资趋势的因素，”莫尼兹周一在七国集团(G7)能源部长于日本北九州召开会议后表示。
“美国的活跃钻机数据已经很低...全球供需再平衡看来很有希望，约略说来是在一年左右时间。”
“这或许会改变情势动能，但结构上，我们显然仍会拥有规模非常非常大的石油库存，”他称。
“我们目前仍未达平衡。”
莫尼兹引用美国能源部的预测数字称，随着产油商对低油价作出回应，美国今年石油产量料将较上年减少60万桶/日。
在液化天然气(LNG)市场，莫尼兹称，随着美国准许向没有签署自由贸易协定的国家每年出口逾1,200亿立方米天然气，出口已经开始。
面对澳洲等其他国家LNG产量不断增长,“我们预计LNG市场供应将相当充足”。(完)
(编译 张明钧/蔡美珍/李爽 审校 张荻/杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。