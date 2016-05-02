美国能源部长预期石油供需在一年内恢复平衡

路透日本北九州5月2日 - 美国能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)称，他预期全球石油供需将在约一年内恢复平衡。

指标原油价格LCOc1CLc1在今年稍早触及近13年低点后，4月飙涨近20%，因美元走软且美国产出减少。但市场参与人士仍怀疑这波涨势的续航力，因全球供应持续过剩。

“近期油价上涨，但我认为这不是会让企业愿意扭转投资趋势的因素，”莫尼兹周一在七国集团(G7)能源部长于日本北九州召开会议后表示。

“美国的活跃钻机数据已经很低...全球供需再平衡看来很有希望，约略说来是在一年左右时间。”

“这或许会改变情势动能，但结构上，我们显然仍会拥有规模非常非常大的石油库存，”他称。

“我们目前仍未达平衡。”

莫尼兹引用美国能源部的预测数字称，随着产油商对低油价作出回应，美国今年石油产量料将较上年减少60万桶/日。

在液化天然气(LNG)市场，莫尼兹称，随着美国准许向没有签署自由贸易协定的国家每年出口逾1,200亿立方米天然气，出口已经开始。

面对澳洲等其他国家LNG产量不断增长,“我们预计LNG市场供应将相当充足”。(完)