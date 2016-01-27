路透专访：美国油品利润接近零 显示市场接近再调整--摩科瑞执行长

路透伦敦1月27日 - 全球最大的油品交易商之一摩科瑞的创始人兼执行长Marco Dunand表示，油市或许正在接近再调整，因开采商面临的压力变得无法承受，一些油品的价格已经低于成本价，而诸如燃料油等油品的利润几乎是零。

“由于合约价较指标油价的贴水，美国一些油品目前的利润接近于零，”Marco Dunand说。

“OPEC不希望做的，市场在替他们做，”他在接受采访时表示。

许多OPEC官员都曾表示，随着非OPEC国家产量快速萎缩石油供给预计将下降，而全球需求继续增长。

包括国际能源署(IEA)在内的多数市场观察人士和油市分析师都认为，即便非OPEC生产国的产出开始快速下降，可能也需要一年的时间才能消化掉过剩库存。

“一些原油以每桶10美元价格出售，比如加拿大和委内瑞拉的部分原油品级，这一事实表明石油生产者承受的压力已达到空前水平。”Dunand说道。

“在这个价位，一些生产商根本无法支付资本和营运开支。而关闭生产带来的成本还要更高。”他表示。

“这类价格将在很多产油国构成不稳定因素，也威胁到很多银行贷款。”

Dunand还指出，油市供应过剩已经缩减到每日约100万桶，不到全球总产能的2%，而去年的供应过剩时不时达到每日200万桶。（完）