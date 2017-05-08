分析：美国原油库存持续高企 对OPEC减产没感觉

路透纽约5月8日 - 能源业每周都会仔细分析美国原油库存数据，寻找石油输出国组织(OPEC)减产正在消除全球原油供应过剩的证据。但美国日益增长的国内产量，意味着这个全球最大石油消费国可能将是最后一个对减产有所感觉的地方。

美国库存持续高企，已经动摇了市场对OPEC和俄罗斯等主要产油国的减产协议能否消除持续两年的供应过剩的信心。根据减产协议，相关产油国的供应减少180万桶/日。

指标布兰特原油价格本周跌至每桶50美元下方。布兰特原油已回吐了自去年年底达成减产协议以来取得的所有涨幅。

美国库存是判断全球油市健康状况的可靠指标，因为美国库存数据及库存地点都十分透明。美国石油消费量大约占到全球石油总量的五分之一。

但美国原油库存只是在减产协议生效之后才增长的。达成减产协议之后油价最初的大涨，使美国页岩油产业本已复苏的生产更加强劲。

油企纷纷复产，推动美国5月页岩油产量增至520万桶/日，2016年底的产量为450万桶。美国石油供应量增长70万桶/日，取代了OPEC协议下很大一部分产量缩减。

墨西哥湾离岸原油产量亦创纪录，推动美国原油总产量升至930万桶/日，触及2015年8月来最高水准。

这帮助美国原油库存维持高位。

“只要美国生产商开采原油仍能获利，美国油市就将需要花一些时间才能重新平衡，”U.S. Bank区域投资经理Mark Watkins称。

“这将是很长一段时间。我认为至少要到年底。”

此外，开采很多原油放在国内存储设备的产油国，最近开始向消费国出口存储的原油。

OPEC成员国通常不会公布库存数字。因此尽管出口库存原油是减少全球原油库存努力的一部分，但这也是让之前不为人知的库存进入全球库存数据。

OPEC这种出货活动现在可能放缓。汤森路透船运数据显示，从3月到4月，OPEC原油出口减少约5,000万桶，至7.412亿桶。

**美国库存上升**

美国原油库存今年稍早触及纪录高位，目前仍较1月1日OPEC牵头的减产协议开始生效时高出10%。

政府数据显示，美国原油库存为5.278亿桶，较过去五年均值高近30%。

美国出口稳步上升，今年屡创纪录高位。如果其他地区的市场收紧，那么美国出口将上升，这将令国内库存加速消耗。

“我们需要看到全球供应下降、美国原油出口，美国库存才会开始明显下降，”Watkins称。

“这种情况初见端倪，但幅度还很小。”

尽管国内产量较高，但有些迹象显示，减产行动可能正在对美国产生影响。

瑞士信贷周五在一份报告中称，最近美国库存连续四周的降幅，超过2011-2016年的同期平均降幅。

**其他地方的影响**

一些分析师称，别处可见到库存的更实际影响；库存只是需要更多时间回到平均水平。

有一些迹象显示全球库存下降，尤其是浮式储油，就是将石油储存于固定系泊于近岸的油轮。根据Clipperdata，在炼油中心新加坡附近，这类的储存一直在下降。

Clipperdata大宗商品研究主管Matt Smith表示，新加坡“扮演着油轮停泊处的角色，如果新加坡的浮式储油有明显的减少，将表明市场正趋于紧俏。”

Clipperdata估计目前在新加坡外海的浮式储油库存有5,000万桶，大幅少于2月所及的至少一年以来高点6,400万桶。

“库存没有明显减少....伤害油市信心并拉低油价。”石油顾问公司PIRA Energy本周在一份报告中指出。

“市场的紧张不安是莫须有的；浮式储油在减少，OPEC的产量在减少，库存也在减少。陆上库存下降是必然的，但确切的时间则很难捉摸。”(完)