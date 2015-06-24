美国若不取消原油出口禁令 将会面临伊朗竞争--参议员

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿6月23日 - 一份为美国参议院能源委员会准备的报告周二显示，如果美国不取消实施了40年的国内原油出口禁令，伊朗可能很快在全球油市中争夺份额，让美国企业基本被拒之门外。
美国等六大国可能在7月初与伊朗达成关于其核计划的协议。如果达成协议，作为石油输出国组织(OPEC)成员国的伊朗原油产量可能在2016年底前大增，从而推低全球油价。
“普遍禁止出口国内原油，实际上是对美国油企的制裁，”这份由参议员Lisa Murkowski的幕僚起草的报告表示。
这份题为“逆流：伊朗原油与美国出口禁令”的报告指出，美国原油并不能“完全”代替伊朗原油。“但是，在合适的经济条件下，美国某些品级原油可能很有竞争力。”
共和党议员Murkowski今年提出了一项议案要推翻出口禁令，但不知能否获得所需的60票使其得到通过。(完)
(编译 张涛；审校 王丽鑫)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。