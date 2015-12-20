焦点：美国国会通过1.8万亿美元预算法案 并解除石油出口禁令

路透华盛顿12月18日 - 美国国会议员周五暂搁预算赤字加剧的疑虑，通过规模1.8万亿美元的联邦支出与减税优惠法案。这是国会经多年来的财政角力后，两党罕见的合作行动。

参议院以65票对33票通过广泛的立法，避免了政府关门的窘境，法案还包括数以十亿美元计的减税内容，以及解除已有40年之久的美国石油出口禁令。

此次国会的协商大致和谐；不像过去五年那样总是剑拔弩张，最后落得议员们不得不先提出权宜措施，以暂时维持政府运作。

“我认为(这次)体制发挥了作用，”总统奥巴马在白宫记者会上表示。

他稍后在白宫椭圆型办公室的签署了法案。

这是新任众议院议长莱恩(Paul Ryan)的一大胜利。他经过多周的商讨，勉力控制住其共和党党团会议的财政强硬派，并避免了困扰前任议长贝纳的类似内部争斗。

奥巴马在白宫记者会称赞了莱恩的努力。

奥巴马坦承他与莱恩仍存在一些基本政策歧异，但称两人间“合作关系良好”。

在长达2,000多页的法案支出部分让政府得以运作到明年9月，避免政府关门，在2016年总统大选将进入初选阶段之际，实际上让艰难的预算争议不再成为讨论焦点。

包括共和党的克鲁兹和Rand Paul，及民主党的Bernie Sanders等多数有意角逐白宫宝座的美国参议员，在表决时均反对该法案。共和党的葛兰姆则投赞成票。共和党参议员Marco Rubio周五缺席。

在法案的税务部分，数十项之前只是暂时性的减税措施，现在都成为永久措施，未来10年总成本将达到6,800亿美元。

中产阶级亦有所获。学生、低收入父母和教师将获得税务援助。

议员们还解除了达40年之久的美国原油出口禁令，但这项具历史重大意义的举措对油市将不会有多少立即影响。

**赤字疑虑**

部分共和党议员担心，1.15万亿美元的支出方案将使联邦预算赤字增加，并损害众议院共和党人拥护的财政纪律。

国会税收联合委员会估计，周五通过的法案将让2016年会计年度预算赤字增加1,570亿美元，2017年度则增加950亿美元。

堪萨斯州的共和党财政鹰派众议员Tim Huelskamp说，该法案是“提早送给(寻求共和党总统提名的)特朗普的圣诞礼物”，因为那将激起美国的反现行社会体制情绪。

保守派人士抱怨，共和党领袖关起门来就法案的支出和税务条款达成协议，而且之后在周五上午就仓促送交参议院表决。

“卑劣的过程产生卑劣的结果，这个2,000页、规模上万亿美元的法案烂到骨子里了，”共和党籍阿肯色州参议员Tom Cotton说。“企业游说人士今天乐翻了，但美国工薪阶级完败。”

部分民主党人士批评减税方案，称提供给大企业和富裕企业主的帮助，多过对劳工家庭的好处。

税负方案中占最大部分的是企业研发税额减免，未来10年政府将因此少收1,130亿美元。

法案还批准了国际货币基金组织(IMF)旨在提高新兴经济体代表权的改革。(完)