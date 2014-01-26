美国原油期货收低 受累于中国数据和美股大跌

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 布兰特原油期货上涨，同美国原油期货价差扩阔至11美元
* 取暖油上扬逾2%
* 美股大跌，令油价承压
* 美联储将进一步缩减购债的预期重创油价
路透纽约1月24日 -美国原油期货周五收低，因报告显示全球第二大石油消费国中国经济放缓，且美国股市跟随新兴市场股市走低。不过布兰特原油期货受价差交易带动小涨。
一项路透调查显示，随着政府推进结构性改革，并寻求遏制高企的负债，预计中国经济成长将在未来两年逐步放缓。
中国经济忧虑以及土耳其、阿根廷和乌克兰的政治问题拖累美股下挫，标普500指数势将创下逾两个月最大单日跌幅。
市场预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在下周三结束为期两天的会议后宣布进一步缩减购债，这也重压油价。
美国的极寒天气导致原油和馏分油库存减少，促使该国从欧洲、俄罗斯和亚洲进口取暖油，美国成品油期货大涨。
布兰特原油期货在下跌超过1.20美元后反弹，收高0.30美元，报每桶107.88美元，录得12月20日以来最大单周涨幅。
美国原油期货逆转周四的涨势，下跌0.68美元，至96.64美元。 周四收涨0.59美元。
布兰特较美国原油溢价盘中收窄至逾两个月最窄后，扩阔至约每桶11.24美元，升0.76美元。
超低硫柴油期货连升八日，上扬6.09美分，报每加仑3.1374美元，为年内最高结算价。
周四公布的数据显示，汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准消息继续重压油价，因数据暗示2014年初经济成长疲弱。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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