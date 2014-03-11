美国原油走低 盘中一度跌穿100美元

* 美国原油期货下跌超过1美元，因铜价重挫至四年低位

* 布兰特较美国原油溢价扩阔至2月17日以来最阔

* 法国称可能从本周开始对俄罗斯实施制裁

* API公布上周库存数据

路透纽约3月11日 -美国原油期价周二走低，盘中一度跌至100美元之下，为一个月来首次，因中国可能出现更多公司债违约事件，以及美国原油库存增加引发对石油需求增长的忧虑。

铜价今日盘中跌至四年低位，因担忧中国其他企业可能步太阳能设备生产商上海超日的后尘，出现债券违约。上海超日上周未能按期支付债券利息。受此拖累，油价下跌逾1美元。

交易商预计，周三美国政府公布的库存数据将显示，美国原油库存再次大幅增加，美国原油期货进一步承压。

收盘后，美国石油协会(API)公布，最近一周原油库存增加260万桶 汽油库存减少220万桶，馏分油库存减少83.9万桶。

布兰特原油期货攀升，受助于乌克兰紧张局势，美国和欧盟可能很快对俄罗斯实施制裁。

布兰特原油期货上涨0.47美元，结算价报每桶108.55美元。美国原油期货下跌1.09美元，结算价报每桶100.03美元，为2月11日以来最低结算价。

布兰特较美国原油溢价结算时为每桶8.52美元，扩阔1.56美元，这是2月17日以来最高溢价。

分析师称，铜市和油市通常呈联动走势，周二走低可能暗示商品市场后市将进一步走低。

United-ICAP的技术分析师Brian La Rose称，“能源市场可能很快追上铜价的跌幅，加速下行。”

俄罗斯军事干预乌克兰的紧张局势不断升级也支撑布兰特原油期价。

法国外长称，可能最早从本周开始对俄罗斯实施制裁。波兰总理称，欧盟将从下周一开始制裁俄罗斯。

美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2014年全球石油日需求增长预估下调4万桶，至122万桶，EIA在月报中维持2015年全球石油日需求增长预估不变。

交易商还在等待EIA周三1430 GMT发布的库存数据。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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