美国原油和汽油期价攀升

* 伊利诺伊州一炼厂起火提振汽油价格

* 中国10月汇丰制造业PMI数据触及七个月高位

* 利比亚石油出口下月减少

路透纽约10月24日 - 美国原油期货周四在震荡交投中转跌为升，而布兰特原油期货走低，因交易商押注本周稍早布兰特/美国原油价差骤然大幅扩阔的势头有些过度。

美国汽油期货带领石油产品期货上扬，从2012年6月以来最低位附近反弹，因隔夜芝加哥附近的一炼厂起火关闭。不过，燃料库存仍然较高，计划外的炼厂停运可能导致供应收紧，因目前很多炼厂停工检修。

交易商还关注美国原油较布兰特原油价差走势反复，周三午盘触及13美元之上的六个月高位，后收窄至约每桶10美元。

美国指标原油期货结束三日连跌，收涨0.25美元，报每桶97.11美元，盘中触及四个月低位95.95美元。

布兰特原油期货收跌0.81美元，报每桶106.99美元，为两个月收盘新低。布兰特较美国原油期货溢价盘中收窄多至1.13美元，至每桶9.81美元，接近200日移动均线切入位9.77美元，收报每桶9.88美元。

在成品油市场，美国汽油期货从16个月低位反弹，因有消息称，Citgo位于伊利诺伊州Lemont的一日加工17.45万桶原油的炼厂着火。

夏季炼厂加足马力生产导致的高库存，以及季节性需求减少重压汽油价格。

RBOB汽油期货也逆转三日跌势，收盘上扬3.73美分，报每加仑2.5896美元，盘中跌至16个月低位2.5417美元。取暖油期货盘中跌至三个月低位2.8974美元，收盘下跌2.3美分，报每加仑2.9003美元。

油市还关注美国和伊朗间的磋商，观望何时以及是否制裁会被解除。

一旦对伊朗的制裁被放松，就可能推低油价。

对利比亚供应的持续忧虑限制布兰特原油跌幅。利比亚计划11月暂停东部Brega港口出口原油的计划，因电力供应问题导致减产。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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