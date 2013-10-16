美国成全球最大石油供应国 页岩油产出功不可没--PIRA

新加坡GIC第一季投资交易案居全球主权投资机构之首
路透伦敦4月12日 - 在全球主权投资机构中，新加坡政府投资公司(GIC)今年第一季投资交易数量领先，完成了当季最大的两笔投资。
路透10月15日 - 根据美国能源顾问公司PIRA数据，美国已取代沙特阿拉伯成为全球最大产油国，因页岩油产出大增引发史上第二大产油高潮。
PIRA周二公布，包括天然气液(NGL)和生物燃料在内，美国的日产出自2009年以来激增320万桶，四年期间产量扩张的速度，创1970-1974年沙特产出大增以来的高点。
这是页岩油革命带动美国石油业的最新里程碑。尽管美国仍是全球最大燃料消费国，但国内炼油厂可取得的廉价原油增加，使美国晋身为汽油和馏分燃料的重要出口国。
据美国政府数据，随着美国国内油产量增加，降低了对海外石油的依赖，上月中国取代美国成全球第一大原油进口国。
“(美国油产出)增长比居次的九个最快增速国家的增长加总还要大，且已足敷过去两年全球净需求增长。”PIRA Energy Group称。
“未来多年美国看来仍可确保全油最大石油供应者的地位。”PIRA并称。
美国液态油日产出2013年应有1,210万桶，超越去年的首位供应国沙特。PIRA对液态油的定义范围广泛，包括原油、凝析油、天然气液和生物燃料等。
PIRA表示，页岩油产量增加使美国2012年日供应增加100万桶，2013年再增100万桶。
PIRA指出，单以原油日产量计算，美国仍落后沙特和俄罗斯300万桶。全球前10大石油供应国还包括中国、加拿大、阿联酋、伊朗、伊拉克、科威特和墨西哥。(完)
(编译 张若琪 审校 高琦)
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