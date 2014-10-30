美国原油价格可能最低跌至每桶50美元--基金经理

路透伦敦10月29日 - 石油界最受尊重及成功的基金经理之一Pierre Andurand表示，他认为美国轻质原油CLc1可能最低将跌至每桶50美元。

Andurand周三在石油与货币会议(Oil & Money)的间隙对路透表示，美国指标油价“将走势动荡，在假设不再出现供应中断情况下，我认为油价将跌至每桶50美元，”

“波动将主要出现在近月油价上，不仅是前三个月，还包括前六个月左右的油价，”他补充称布兰特原油LCOc1价格亦将下跌。

Andurand是对冲基金BlueGold的联合创始人之一，在2008年油价大涨及随后2008-2009年油价崩跌期间，该基金的回报率均录得纪录高位。

但Bluegold的回报率在2010年下降，2011年录得亏损。其联合创始人最终分道扬镳，目前Andurand以自己的名字经营一家规模较小的对冲基金，去年回报率超过25%，2014年迄今回报率略微上涨。

Andurand在石油与货币会议上称，他认为石油输出国组织(OPEC)不太可能削减产量，尽管当前供需趋势暗示明年市场供应过剩量可能将为每日200万桶。

“实际上由沙特阿拉伯、科威特和阿联酋撑起来的OPEC可能将承担责任，明年将每日减产200万桶，后年再减产100万桶，大后年再减产100万桶，”他称。

“如果真是这样，油价将上涨，美国石油产量持续上升，效率将大幅增加，...而现实情况是，美国石油生产不得不放缓，除非其他石油生产大国需要更多次供应中断。”

他补充称，“供应增长一直高于预期，...过去三年左右的油价稳定期确实是个意外，供应中断掩盖了页岩油生产的事实。”

“油市将处于熊市，...我认为在油价上涨前，将有一段时间下跌，”他拒绝透露他的基金目前是否作空油市。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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