美国数据强劲推高油价 美联储减债时机不确定重压市场

路透纽约12月6日 -美国原油期货周五走低，但本周录得7月以来最大周度百分比涨幅，因强劲的美国就业数据公布后，市场寄望全球最大石油消费国美国的需求增加。

本周美国公布了一系列强劲的经济数据，除今日的非农就业报告外，周四出炉的第三季GDP数据也被上修。另外，股市上扬也提振油价。

但油市涨幅受限，因市场臆测，乐观的数据可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前开始撤走购债计划，这可能削弱对原油和其他大宗商品等风险较高资产的支持。

美国费城联储总裁普洛瑟周五称，就业增长为缩减量化宽松规模提供了新的理据。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，预期为增加18万，失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。

就业数据公布之初，美国原油期货走低，之后反弹，收涨0.27美元，报每桶97.65美元。该合约本周收涨5.3%，为7月5日以来最大单周百分比涨幅。

布兰特原油期货攀升逾1美元，至日高112.06美元。该合约收涨0.63美元，报每桶111.61美元。

布兰特原油上涨1美元推高美国RBOB汽油期价，后者跳升至两周高位每加仑2.7545美元。该合约收涨1.42美分，报每加仑2.7269美元。

美国原油价格过去一周上扬，导致布兰特较美国原油溢价收窄多至5美元，至13.43美元。上周价差触及自3月以来最阔。周五价差收报每桶13.96美元，较前一日扩阔0.36美元。

尽管就业数据支持了经济持续复苏，石油需求增强的希望，但美联储将采取行动的前景也重压商品市场。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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