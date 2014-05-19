美国原油期货本周收高1.8%

英国提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透纽约5月16日 - 美国原油期货周五收高，本周上涨近2%，因投资人担心利比亚石油产出，当地最近才重开的油田再度因暴力冲突而关闭。
利比亚国家石油公司一官员周五表示，El Feel油田因示威活动再度关闭，El Sharara油田也仍未复工。该国产量小跌至每日约20万桶，远低于140万桶的去年日产量。
7月布兰特原油期货LCOc2收高0.66美元，结算价报每桶109.75美元，本周收高1.8%。
美国6月原油期货CLc1上涨0.52美元，或0.51%，结算价报每桶102.02美元，本周该期货升2%。
本周美国指标原油期货都在100.99美元的50日移动均线切入位之上交投，但在102.65美元遭遇阻力，分析师表示，原油期货在同汽油价格紧密相关的新区间内交投。
美国汽油期货RBc1本周升约3%，周五结算价小涨约0.01美元，报2.9735美元。
乌克兰的紧张局势仍提供支撑，美国国务卿克里警告俄罗斯，如果俄干预乌克兰即将在5月25日举行的总统选举，那么将面临范围更大的制裁。
另外，俄罗斯表示，如果乌克兰偿还截至4月1日所欠35亿美元天然气债务中的22亿美元，将向乌克兰的6月天然气供应提供折扣。
美国今日公布的经济数据良莠不齐，5月汤森路透/密歇根大学消费者信心指数下滑。但4月房屋开工跳升，建筑许可触及近六年最高，显示楼市可能正在趋稳。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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