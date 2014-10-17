油市解析：美国油价若跌破80美元 将迅速下看75美元甚至暴跌

图为美国加州蒙特雷页岩油田的抽油机。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透纽约10月16日 - 油市技术分析师认为，如果美国原油跌至关键支撑位80美元下方，就有可能迅速下滑至75美元甚至更低，这将进一步加深三年来幅度最大的一次下跌。

美国油价守在80美元上方之后，周四中午急剧上涨，部分交易员押注价格跌过了头。由于需求疲软担忧而且石油输出国组织(OPEC)也没有减产，美国油价自6月以来下跌了25%。

11月原油期货结算价报82.70美元，此前曾触及79.78美元的低点。分析师认为原油的下一道重要支撑位在80美元，该水平为过去两年来近月合约的最低价，是建立在最近两次大跌之上的关键费波纳奇支撑位。

如果原油跌至80美元下方，油价很可能在75-76美元附近寻获支撑。该水平是2011年和2012年的双底形态，以及油价由2008年低点涨至2011年纪录高点这波涨势的50%费波纳奇回档技术位。

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“如果油价真的跌破80美元，就没有什么主要支撑位了，一直要到75-76美元，因此我们可以明显看到，油价还有下跌3-4美元的风险。”RBC Capital Markets固定收益和大宗商品首席技术分析师George Davis表示。

油价上周跌破自2009年开始的五年上升趋势线。在过去五年中，原油价格每次遭遇大跌时都能找到支撑，就算在欧元区债务危机期间也不例外。

“现在的情形是，市场人士更有可能逢高抛售而非逢低买入，”Davis说。

Kase & Co资深分析师Dean Rogers认为，基于费波纳奇波浪理论、结合原油价格自2014年6月水准104.44美元下跌，以及从2011年4月水平106.66美元开始走低的大跌走势进行的预测，80美元是一个关键价位。

Rogers称，油价波动蜡烛图呈现出有利的锤子形态，即油价在盘初大幅下跌后逆转走升，收盘价高于或接近开盘价的情形。这种形态暗示油价修正或许已显露出力竭迹象。

United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmerman表示，之后的关键支撑位是73.60和64美元，分别是油价自2008年低点升至2011年高位一波涨势的50%与62%回档位。

Auerbach Grayson的首席分析师Richard Ross指出，若油价再次跌破80或者70美元等整数关口，就有可能迅速引发一波沉重抛压。

“当防线崩溃，就会很快跌至下一道支撑水准，”他说。(完)

(编译 李春喜/徐文焰；审校 高琦)

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