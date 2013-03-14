美国石油产量蹿升将使全球免受供应冲击--IEA

路透伦敦3月13日 - 国际能源署(IEA)在周三公布的月度油市报告中称，美国石油产量蹿升应足以使消费者抵挡住最有可能出现的供应冲击。IEA还下调了全球石油需求预估。

IEA预计，2013年非石油输出国组织(OPEC)国家的石油日供应量将增长110万桶至每日5,450万桶，主要受到北美国家页岩油产量激增的助推。

IEA称，2012年第四季美国石油日供应量同比增长110万桶，这不仅对美国来说，而且对任何非OPEC产油国来说，都是至少自1994年以来的创纪录水平。

IEA将2013年石油输出国组织(OPEC)原油日需求预估下调10万桶至每日2,970万桶，为2009年以来的最低水准，这反映了竞争的激烈程度上升且全球经济疲弱。

上述预估与美国政府和OPEC周二发表的月度报告一致。

OPEC预计，2013年美国石油日供应量将增长58万桶至每日1,059万桶，为1985年以来的最高位。

美国政府预计，2013年全球石油日需求量将增加101万桶，而且非OPEC国家的石油日产量增幅将达每日117万桶。

IEA对2013年石油需求的看法仍偏空，调降石油日需求成长预估2万桶至每日82万桶。

IEA称，“在油价上涨及全球经济成长疲弱的情况下，目前来看，石油需求增长低迷之势似乎越来越根深蒂固。”

IEA称，美国“自动减支”，中国企业信心下降，以及欧洲就业状况持续恶化，对经济构成三重打击，而且将使全球经济增长复苏时间推迟。

第二季原油需求将较为低迷，因继欧美炼厂季节性检修结束后，亚洲炼厂也将进入检修期。

“在未来三个月，大约会有日均170万桶的冶炼产能停工，主要料集中在韩国、中国和印度。”IEA称。

“在大西洋成品油市场早先供应收紧之后，这轮检修料将对亚洲市场产生重大影响，尤其是在几个中东炼油厂几乎将同时检修的情况下。”

**伊朗出口料将反弹**

IEA还预计，伊朗原油出口将保持强劲水平，3月有可能超过每日140万桶。

IEA报告称：“美国2月实施的新制裁措施--禁止伊朗将石油出口收入汇回国内，看上去并未影响到2月(伊朗)出口。”

伊朗2011年原油出口约为每日250万桶，2012年有数月不到每日100万桶，2013年回到每日100万桶上方。

产业消息人士表示，伊朗3月的原油出口可能较一个月前剧减四分之一，来到西方国家2012年严厉制裁生效以来的最低水准。

IEA称，沙特阿拉伯石油产量2月持稳于每日925万桶，从4月起应会上升，以满足当地炼厂的更高需求。(完)

(编译 兰秀娟/程琳; 审校 张荻)

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