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国际财经 | 2014年 2月 28日 星期五 07:15 BJT

2013年美国石油日产量猛增100万桶 为纪录最快增速-EIA

路透纽约2月27日 -美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，去年美国石油日产量猛增近100万桶，为纪录最快增速，因页岩油生产激增，推动石油年产量升至1989年以来最高水平。

EIA公布的月度数据还显示，去年12月成品油出口增至创纪录的330万桶。12月美国原油和成品燃料净进口降至每日510万桶，为1987年以来最低。(完)

(编译 母红；审校 利棣儿)

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