2013年美国石油日产量猛增100万桶 为纪录最快增速-EIA

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透纽约2月27日 -美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，去年美国石油日产量猛增近100万桶，为纪录最快增速，因页岩油生产激增，推动石油年产量升至1989年以来最高水平。
EIA公布的月度数据还显示，去年12月成品油出口增至创纪录的330万桶。12月美国原油和成品燃料净进口降至每日510万桶，为1987年以来最低。(完)
(编译 母红；审校 利棣儿)
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路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。