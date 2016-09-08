EIA报告显示美国今明两年原油产量降幅料小于前次预估

路透纽约9月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周三预测，美国今明两年原油产量降幅将小于前次预估，令人益发担心钻探商正重返油田增加产量。

EIA在短期能源前景报告中称，2016年原油日均产量将下降65万桶至877万桶，2017年原油日均产量将减少26万桶至851万桶。

此前EIA原预估2016年日产量将下降70万桶至873万桶，2017年日产量将减少42万桶至831万桶。

自8月初以来，布兰特原油价格已上涨多达23%。

“美国今明两年石油产量的下滑幅度预计不会像前次预估时那么严峻，因钻机效率改善，而且有更多钻机进行开采，”EIA官员Adam Sieminski说。

他还说，预计今年下半年石油库存将上升，从而限制油价涨势。

EIA还上调其对今明两年美国石油需求增长的预估，预计2016年日需求将增长20万桶至1,960万桶，2017年日需求将增长14万桶至1,974万桶。(完)