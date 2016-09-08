EIA报告显示美国今明两年原油产量降幅料小于前次预估

OPEC经济委员会考虑深化和延长减产行动--消息人士
路透维也纳5月19日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周五表示，该组织的一个委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形，其中考虑的一个选项是深化和延长OPEC牵头的减产行动。
路透纽约9月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周三预测，美国今明两年原油产量降幅将小于前次预估，令人益发担心钻探商正重返油田增加产量。
EIA在短期能源前景报告中称，2016年原油日均产量将下降65万桶至877万桶，2017年原油日均产量将减少26万桶至851万桶。
此前EIA原预估2016年日产量将下降70万桶至873万桶，2017年日产量将减少42万桶至831万桶。
自8月初以来，布兰特原油价格已上涨多达23%。
“美国今明两年石油产量的下滑幅度预计不会像前次预估时那么严峻，因钻机效率改善，而且有更多钻机进行开采，”EIA官员Adam Sieminski说。
他还说，预计今年下半年石油库存将上升，从而限制油价涨势。
EIA还上调其对今明两年美国石油需求增长的预估，预计2016年日需求将增长20万桶至1,960万桶，2017年日需求将增长14万桶至1,974万桶。(完)
(编译 李婷仪 审校 许娜)
路透维也纳5月19日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周五表示，该组织的一个委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形，其中考虑的一个选项是深化和延长OPEC牵头的减产行动。
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