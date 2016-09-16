图表新闻：美国缘何是达成石油冻产协议的主要障碍？

路透伦敦9月16日 - 随着需求放缓，且全球供应过剩变得更加根深蒂固，石油输出国组织(OPEC)和竞争对手俄罗斯发出了可能冻产的暗示，受此影响，油价在过去两周出现了数月以来最为动荡的走势。

OPEC和俄罗斯将于两周后在阿尔及尔举行的国际能源论坛的间隙举行会议。双方目前面临的压力越来越大，外界希望他们不仅能冻产，甚至可能是减产。

不管这两个竞争对手做出何种决定，有一个产油国过去五年的产量增长都超过了他们，而且可能永远也不会加入任何控制供给的组织中。这就是美国。

自2010年以来，得益于页岩油产量繁荣，美国每日原油产量增幅超过了其他任何一个主要产油国。

美国当前的石油产量比六年前大约每日增加287万桶，而沙特和伊拉克每日原油产量比六年前分别增加247万和190万桶。

整个OPEC总共增加的产量，大约为315万桶/日。

“如果OPEC在阿尔及尔会议上决定减产，或者真正的冻产，那么油价将会上涨，但谁会快速从高油价中受益最大呢？答案会是美国...我们很快就会回到这样的情况中，即美国将迈向先前的增产盛况，从而开始再度吸收市场份额，”Wood Mackenzie的分析师Ann-Louise Hittle称。

“这是OPEC很难达成冻产协议的又一原因，”她说。“美国在市场份额方面是全球性的威胁，而且不仅是间接通过产品出口构成的威胁，尤其是在该国如今可以出口原油的情况下。”

2014年11月，OPEC放弃了限制供应以支持油价的政策。此后，油价挫跌逾40%至每桶46美元左右。

沙特或伊拉克等国的产量增长已被利比亚、尼日利亚或委内瑞拉等国产量下降所抵消，而伊朗刚刚要恢复到遭西方制裁之前的产量水平。西方国家针对伊朗核计划对该国采取了制裁举措，并于2016年1月解除制裁。

俄罗斯作为全球最大产油国，这次将日产量增加了大约55万桶；尽管俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称冻产将对“市场有帮助”，但限产执行起来可能会十分棘手。

“考虑到美国石油业结构，以及涉及美国原油生产的业者数量之多，冻产根本就不可能，”JBC Energy资深分析师Alexander Poegl表示。

“政府没有相应的执行条款，怎么能限制产量增长呢？”Poegl表示。“一定程度而言，这也是俄罗斯过去曾用过的理由，不过在俄罗斯，冻产比美国可能还是更容易一些。俄罗斯国内与政治有高度关联的业者数量有限。”(完)