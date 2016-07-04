美国石油企业活跃钻机数五周内第四周增加--贝克休斯

路透7月1日 - 根据周五公布的一份备受关注的报告，美国能源业者活跃钻机数本周增加，为五周内第四周增加，是自8月生产者重返井场以来表现最好的一个月，暗示将近两年石油钻探锐减的态势可能已结束。

能源服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)称，7月1日止当周，活跃钻机数增加11座，为12月来单周最大增幅，使总钻机数增至341座；上年同期为640座。

西德克萨斯二叠纪盆地的活跃钻机数增加四座，连续第三周增加，总数增至四个月高位154座。

今年上半年钻探业者的活跃钻机数平均每周减少八座，总计减少195座；去年平均每周减少18座，总计减少963座，为至少1988年来最大降幅。

活跃钻机数自2014年10月从1,609座锐减后，随着美国原油价格自5月底以来徘徊于每桶50美元的重要水平附近，生产者提高支出，钻机数已开始小幅回升。分析师认为50美元是触发业者回到油井的关键水平。

“最糟阶段已过，目前支出正在温和回升，”美国投行咨询机构Evercore ISI分析师本周在报告中指出，并预测北美产油商2017年资本支出将至少增加25%，2018年可能再增30%。(完)