战略石油储备释出只是美国成为能源超级大国的一次热身

撰稿 Timothy Gardner/编译 郑茵/李婷仪

路透华盛顿3月13日 -美国罕见地对自己的战略石油储备进行测试，正赶上与俄罗斯数十年来最严重的一场对峙，这或许只是时间上的巧合，但周三宣布的这项行动的本质意思却没什么疑问：美国正准备成为一个新崛起的全球能源超级大国。

能源部表示，将从战略石油储备(SPR)中释出最多500万桶含硫原油，将在两天后进行招标。美国官员表示，此次销售要确保，在管网发生变化的情况下，仍能迅速向炼厂提供石油。

政府官员称，早在俄罗斯军队进入乌克兰克里米亚地区之前，这项销售计划就已经在筹备了。一些华盛顿的分析师也表示，他们几周前就听到要释出储备的风声。

白宫表示，此次测试性销售为法律所要求，是国会在1973年以后授权进行的战略石油储备连续评估工作的一部分。1973年由于阿拉伯石油禁运，导致美国汽油价格大幅攀升，汽车司机在加油站排起长队。不过上一次这样的测试还是在1990年，是美国发动第一次海湾战争的数月之前。

许多分析师觉得，这次行动的潜台词并非完全是对俄罗斯的警告。俄罗斯原油日产量超过1,000万桶。这次行动说明奥巴马政府很希望能将战略石油储备从仅仅一个应对美国石油进口受到严重影响时的应急措施，升级成一种更加灵活的杠杆，用来对经济提供帮助，并最终对美国的外交政策发挥积极影响。

”我认为这与克里米亚没什么关系，但长期来看，美国政府把战略石油储备看作一种地缘政治工具，“IHSEnergy驻华盛顿的全球原油市场高级主管Jamie Webster说。

面对新近意外发现的原油和天然气储量，华盛顿的决策者们仍在设法搞清，美国获得更大的能源独立性--而且天然气也有富富有余，其在世界上的作用也将发生怎样的影响。

包括众议院议长贝纳(JohnBoehner)在内的许多国会议员已呼吁政府加快对天然气出口的审批，以削弱俄罗斯对乌克兰的压力。俄罗斯向乌克兰和欧洲其他地区提供大量天然气。然而，要想将天然气输送出去，美国需要花费数以十亿计的美元添置设备和建设口岸。

战略石油储备是美国政府在这场能源风暴中的最显而易见的政策选项之一。华盛顿方面亦在争论取消40年之久的石油出口禁令，以及如何迅速批准天然气出口。美国的石油出口禁令亦始于1970年代燃料价格震荡之时。

**掌握主导权**

随着页岩油热潮颠覆市场，美国石油日均产量去年大增100万桶，生产速度之快创下纪录。能源企业竞相反转油管输油方向、新建油管及扩充基础建设，以赶上快速转变的输油流向。

战略石油储备目前持有约值210天的原油进口量，远高于其所规定中所要求的90天。这要归功于国内需求下滑且产量上升。

新美国安全中心的能源环境及安全计划主管ElizabethRosenberg说，能源荣景让美国站在“可随心所欲的好位置”，美国可利用战略石油储备以及蓬勃的能源生产来影响外交政策。

美国和欧盟联手制裁全球重要产油国伊朗，完全展现其对自身能源资源的信心。

制裁导致伊朗石油出口从2012年中以后每日减少100万桶，全球油价却未见大涨，分析师认为，若不是北达科达州和德州兴起水力压裂法开采技术，油价不可能那么淡定。

战略石油储备是奥巴马政府展现其能源实力的最现成工具，因为建立天然气输出管旷日废时，而解除原油出口禁令却又怕得罪了环保人士。

**放眼海外**

谘询机构KBC Technologies的能源专家MarkRoutt说，能源部这次测试性招标也许代表美国正在研究出口禁令，以应对俄罗斯的野心；或者有意当利比亚等国家出现动荡时，帮助遏制市场过度反应。

“让美国出口石油，不失为一个颇有效率的惩罚俄罗斯之道，”Routt说。“(周三)的公布可说是一个警示，而且是松绑原油出口的第一步。”

但他指出，美国石油产量戏剧性增加，已经明显改变了油管输油方向在内的储备体系运作。

MichellePatron在其着作中曾鼓吹当全球石油供应受到干扰时，可用战略石油储备(SPR)来出口原油。这本书出版后不久，MichellePatron成为奥巴马的高级能源顾问。

IHS的Webster说，奥巴马政府对战略石油储备有很多考虑的面向，包括其应该持有哪一种石油。目前有三分之一的储备是低硫轻质原油，在北达科达州有丰富产量，但对于那些用墨西哥和委内瑞拉高硫重质油运转的美国炼厂，却不见得是最佳替代原料 。

而石油储备是否应从西南部移至高需求的东北部，这又是另外一项考量。此外，政府还将考虑把储备扩大至航媒和汽油等油品。

“事实上，这不仅是能源部公布测试性销售，也结束了战略石油储备到底在当前市场环境应扮演何种角色的公共政策讨论。”(完)

(译文审校 高琦)

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