美国政府预算案签署后美战略石油储备或再受冲击

路透华盛顿11月2日 - 美国总统奥巴马与国会共和党人敲定的预算案，包含一项对上世纪70年代所建老旧储油库进行现代化改造以提高能源安全的措施。该预算案将部分释放战略石油储备。

议案还为进一步释放战略石油储备敞开大门，引发一些能源专家的不满，他们希望战略石油储备尽可能保持满仓，以便在将来全球油价大涨时，降低对美国经济的潜在损害。

奥巴马周一签署了白宫与国会领导人上月末达成的两年期预算案。该议案规定，2018-2025年，如果油价从当前每桶46美元左右涨至80美元上方，则将从战略石油储备中释放5,800万桶，预估将带来50亿美元的联邦收入。

此外，该议案允许能源部出售另外20亿美元的储备油，大约2,500万-4,000万桶，并筹资升级石油储备能力，以应对任何石油紧急中断情况。

鉴于国会已通过另外两项议案，允许为其他目的动用石油储备，前美国国务院能源事务官员Goldwyn担心储备释放过多，可能导致全球油价飙升时石油储备对经济的保护能力减弱。(完)