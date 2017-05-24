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财经视点 | 2017年 5月 24日 星期三 13:46 BJT

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛

路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。

白宫在周一晚间公布的预算方案中提出，自2018年10月开始逐渐出售该国的战略石油储备(SPR)。基于这一提议，第一年将为美国带来5亿美元的收入，以后每年逐步增加。

高盛称，出售战略石油储备在截至2027年的每年中，每日将仅平均出售11万桶，2018-2020年期间每日出售6.6万桶，今年每日仅为2.5万桶。

该行在研究报告中称，“相较于OPEC每日减产170万桶及全球油市每日9,800万桶的规模，美国出售战略石油储备的影响可以忽略。”

OPEC将于周四在维也纳举行会议，考虑是否延长减产措施。今年上半年OPEC及包括俄罗斯在内的其他产油国每日减产约180万桶。

高盛称，提议中的出售战略石油储备将增加美国墨西哥湾区的物流压力，目前该地区已因页岩油产量上升而疲于应付。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)

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