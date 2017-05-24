美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛

巴克莱报告称美元的五年超级周期已经结束
路透伦敦6月22日 - 英国巴克莱银行的策略师周四在一份报告中称，虽然美国升息可能会在未来18个月推高美元，但美元自2012年以来的多年涨势看来已经结束。
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
白宫在周一晚间公布的预算方案中提出，自2018年10月开始逐渐出售该国的战略石油储备(SPR)。基于这一提议，第一年将为美国带来5亿美元的收入，以后每年逐步增加。
高盛称，出售战略石油储备在截至2027年的每年中，每日将仅平均出售11万桶，2018-2020年期间每日出售6.6万桶，今年每日仅为2.5万桶。
该行在研究报告中称，“相较于OPEC每日减产170万桶及全球油市每日9,800万桶的规模，美国出售战略石油储备的影响可以忽略。”
OPEC将于周四在维也纳举行会议，考虑是否延长减产措施。今年上半年OPEC及包括俄罗斯在内的其他产油国每日减产约180万桶。
高盛称，提议中的出售战略石油储备将增加美国墨西哥湾区的物流压力，目前该地区已因页岩油产量上升而疲于应付。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透伦敦6月22日 - 英国巴克莱银行的策略师周四在一份报告中称，虽然美国升息可能会在未来18个月推高美元，但美元自2012年以来的多年涨势看来已经结束。
路透上海6月22日 - 国际知名资产管理人--富达国际中国股票基金经理马磊周四表示，受A股纳入MSCI新兴市场指数以及中国宏观环境持续稳定双重因素鼓舞，预计下半年中国股市投资者情绪将有望转好。
在经历了六月九日的科技股小股灾后，美国电子商务巨擘亚马逊（Amazon）豪掷一三七亿美元，收购了美国最大型有机食品超市集团Whole Foods Market（WFM），成了亚马逊成立以来最大宗的购并案。此举也正好呼应了阿里巴巴马云，二○一六年十月在杭州举办的「二○一六云栖大会」上所揭櫫的，未来三十年全世界将发生五件大事中的新零售概念。