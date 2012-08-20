美国在释放战略油储上遇强大阻力

* IEA称市场供给充足,无需释放储备

* 日本、韩国反对动用石油储备

* 法国、英国愿意与美国就释放储备进行讨论

* 全球经济形势可能令IEA最终支持释放储备

路透休斯敦/华盛顿8月17日电---美国总统奥巴马周五在释放战略石油储备遏制能源价格涨势的问题上遇到了强大的阻力,其亚洲盟国和国际能源署(IEA)总干事认为目前无需采取行动.

在路透报导白宫正在研究释放战略石油储备计划一天后,IEA总干事范德胡芬即生硬地表示,"没有理由释放储备."

她在休斯敦对记者称,IEA"根据数据和现实情况采取行动.市场供应充足."她并表示,IEA并未与各成员国探讨释储的可能性.IEA负责协调各成员国战略储备的使用.

但若美国汽油价格在11月6日大选前持续攀升,奥巴马可能会面临越来越大的压力动用战略石油储备缓解价格涨势.目前美国汽油价格约为每加仑3.80美元.

共和党可能把油价上涨归咎於奥巴马推迟加拿大至德克萨斯的Keystone XL输油管项目,以及在BP漏油事件後限制海上钻探的举措.

"这可能至少会令政府提高谈及释出石油储备的频率."布鲁金斯学会能源安全部门的Kevin Massy表示.

在美国正考虑释出储备的消息传出後,布兰特原油期货价格周五一度大跌2%至每桶113美元下方,之後在范德胡芬言论的帮助下扳回部分跌幅,终场收跌1.56%至113.71美元.

IEA重要成员的看法不一致,反映出各派官员之间的意见分歧.他们中间有的赞同更加自由地使用全球政府持有的石油储备,来影响油价和扶助经济增长,还有的认为应当严格保存这些储备,只在发生紧急供应短缺时方可动用.

英国和法国似乎对讨论采取释储行动的可能性持开放态度,不过日本与韩国官员周五表示,他们认为没有理由这麽做.

"现在日本并没有出现供应短缺的情况,"一名日本官员称.该名官员不愿具名,因为事关敏感.

熟悉情况的消息人士周四表示,白宫"重新翻出旧计划",可能释出原油储备以打压不断上涨的汽油价格,并防止能源成本高涨影响制裁伊朗的效果.

欧盟对伊朗原油的禁运在7月1日全面生效,与美国联手迫使德黑兰限制核活动.西方主要国家称伊朗的核活动带来军事威胁,但伊朗方面对此予以否认.

消息人士称,美国官员将监测油市,看汽油价格在9月3日劳工节过後是否回落.

白宫发言人Josh Earnest周五表示,释放战略石油储备是"一个可选方案".

目前还不清楚,奥巴马是否准备在没有IEA充分支持的情况下采取行动.

范德胡芬称,美国石油总储备超过了IEA要求的可供90天使用的水平,华盛顿没有被禁止单独行动.

"石油储备是美国自己的,可以因为国内原因和为解决国内问题使用.这由美国决定,"当问及是否有其他IEA成员在考虑释放战略石油储备时,她干脆明了地说"没有".

"如果IEA成员国能在2011年达成一致,眼下的形势就足以让他们今年再次行动,"外交关系协会(Council on Foreign Relations)能源与国家安全研究员Blake Clayton表示.

**不仅关注供应问题**

分析师称,当局的关注焦点主要放在价格而非供应情况上,这一转变自去年奥巴马的释储行动赢得IEA支持以来十分明显.在IEA历史上仅有过三次释储储备的行动.

但油价上涨和欧元下滑,导致欧洲的能源成本逼近纪录高位,令部分欧洲国家更加难以恢复经济增长.对这些国家而言,把压低油价作为刺激经济举措之一的想法可能受到青睐.

英国能源部表示,准备要求IEA采取行动应对高油价,但称尚未就释储作出决定.

"市场仍非常紧绷."英国政府部门一名发言人说,"这对油价以及全球经济复苏都带来了连锁效应."

一位法国官员称,该国和美国正就近期的油价涨势进行接触.

"我们正就包括抑制油价等所有问题与美国夥伴进行磋商,正研究所有选项."法国总统奥朗德办公室的一名官员以匿名为条件对路透表示.

日本与韩国均是伊朗原油的大买家,两国都已减少进口伊朗原油,以免于受到美国制裁.

韩国一位政府消息人士称,尽管不得不依靠价格更贵的替代石油来源,但该国认为油价尚未高到应释放储备加以应对的程度.

"我认为并非所有人都会赞同在当前的油价水平释放石油储备,因为几个月前油价比现在高得多时也没有这样做."该名消息人士表示.他亦不愿具名.(完)

--编译 张荻/徐文焰/李春喜;审校 吴云凌

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