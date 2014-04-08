美国原油急升2% 因美元下跌和技术性交易

* 美国原油期货收升逾2美元

* 调查预计上周美国原油库存增加130万桶

* 美国指责俄罗斯是乌克兰东部分裂活动的幕后推手

* 利比亚准备恢复装运石油，限制油价涨幅

路透纽约4月8日 -美国原油期货价格周二上涨超过2%，全日逐步攀升，受助于技术性交易，以及美元走弱和预期上周美国成品油库存减少等利多的基本面因素。

乌克兰东部出现新动荡为布兰特原油提供支持，因交易商担心由此引发俄罗斯和西方国家的紧张关系升级，将可能干扰俄罗斯石油供应。

美国能源资料协会(EIA)周二表示，预期乌克兰事件将不会导致石油供应和需求受到干扰。

美元指数.DXY周二下挫至接近三周低位，提振原油等美元计价商品的买盘。

路透调查显示，分析师平均预期周三公布的EIA库存数据将显示，上周美国原油库存将增加130万桶。不过，分析师预期，上周汽油库存和库欣原油库存将减少，这一预期对油价有利。

在周二油市收市后，美国石油协会(API)公布，美国最近一周原油库存增加710万桶，汽油库存减少360万桶，馏分油库存增加29.3万桶。

除了基本面因素外，技术性交易也提振布兰特原油和美国原油价格，之前两份合约在周一跌至关键低位后，在周二交易日内反弹。

美国原油上涨2.27美元，触及102.71美元日内高位，之后回吐部份涨幅，收升2.12美元，报每桶102.56美元。

布兰特原油上扬2.03美元，至107.85美元日高，结算价升1.85美元，报每桶107.67美元。

布兰特原油较美国原油溢价收窄27美分，报5.11美元。

布兰特原油升幅受限，因预期利比亚石油出口将反弹。

不过，利比亚国家石油公司周二还没有取销对该国东部港口原油出口的不可抗力。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。