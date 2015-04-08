分析：美国石油产出正在下滑？不可不知的数据潜在陷阱

路透纽约4月8日 - 对于财经界而言，目前美国石油产出短期前景的重要性之高史所罕见，交易商正详细检视各种数据，想找出产出持续回档的蛛丝马迹。产出预估也很少有像现在这样困难的时候。

一直到去年年底，只有少数几家分析机构精细地打造出即时产出预估系统，将大量资讯输入复杂的模型之中，当中包括油井的生产曲线、甚至是天候型态的资讯。油价下跌之际，这些分析机构正苦于赶上油价走势的迅速变化。

“油价在每桶100美元时，事况要简单明了得多，”Bentek Energy分析经理Anthony Starkey表示；Bentek Energy这家位于科罗拉多州的公司出版月末产出数据，是少数几个受到密切关注的民间报告之一。

上周美国政府数据显示一周产出小幅下滑，就是个很好的例子。部分人士认为这是一个转折点，原油价格因而在数据公布后大涨超过1美元，无视于原油库存增加的偏空因素。

问题在于这个数据可能不像其表相那样简单。和其他由政府发布、根据调查而来的统计数据不同的是，该数据的基础是阿拉斯加一周产出的估计值，以及美国能源资料协会(EIA)依照其方法所产生的一个月之久的估计数据。

拿EIA 12月的一周产出数据，及各州两个月后公布的月度数据相对照，更可凸显出对一周数据进行表面解读所蕴含的风险。

EIA生产数据(周图vs月图) link.reuters.com/zux44w

周度数据显示日均产量从来没有超过913万桶，月度数据显示日均产量为930万桶。

最新的周度预估数据将在4月8日发布。

各州油井生产统计是遵循行业标准，但从时间有效性和细节来看有很大不同。北达科他州和德克萨斯州等地区是在约两个月内公布该数据，而俄亥俄州等其他州是每年公布一次。

**及时的报告**

能源分析公司采用了一系列技术手段来克服那些限制，以便为市场提供更及时的美国原油生产数据。

这些公司在输油管道上安置摄像头，根据天然气流量来帮助估计原油生产，而且新的算法中考虑了生产潜力。

如果生产商按照已经建立好的模式来做，这种估算方法将起到良好作用。然而，当他们勉强跟随不断下跌的油价时，事情就变得复杂了。原油价格自2014年6月以来下降了约60%。

例如，德克萨斯州奥斯丁市的Drillinginfo公司最近开始编制自己的“新产能”指标，揭示可能的未来产量，而且依靠一个模型，该模型利用从日常的钻机信息到油井类型的任何东西以及生产曲线数据。

Drillinginfo共同创始人兼执行长Allen Gilmer称，鉴于多数页岩井都是在钻探完成仅五个月左右便开始产油，该指数已成为一个非常精确的五个月领先指标。

他表示，“如果做一个反向对比，该指标会在1%以内。”

但是由于越来越多的油企选择闲置新井，静待油价复苏，导致产油量计算起来更加困难，因此时滞越来越长且更加难以预测。Gilmer称，在五个月之内开始产油的油井比例已从上年同期的78%降至72%。

Gilmer称，这表明美国产油量将可能在5月见顶，然后进入五个月的下滑期。

然而，随着已钻探但尚未投产油井数量的增多，产量预期也变得愈加有风险。尽管许多大型能源企业还在继续钻探新井，但却迟迟不愿启动产油进程，坐等油价反弹。据北达科他州数据显示，目前该州有825口待产油井，高于6月底时的585口。

Bentek的Starkey表示，随着尚未投产油井数量的增加，将更加难以判断有多少口井闲置以及将闲置多久。

Bentek认为美国石油生产正接近转捩点，但尚未到达。

分析公司PointLogic Energy提供全国每日石油产量预估，其依据的模型结合了油井过去的生产数据，以及天然气输送管即时的输送资料。油井也会产出天然气，而天然气流量的增减可用来预测原油的产量。

“依据以往历史数据的研究方法缓慢地偏离现实情况，”副总裁John Uxer指出。

该公司的模型每日产生更新数据，而后汇总为每周及每月的预估数据；该模型显示，最近几周以来产量呈现下滑，但Uxer不认为石油产量已逐渐减少。

能源业情报服务公司Genscape原油分析部门经理Quinnell表示，该公司透过油管旁所安装摄影机，研判油泵输送原油动用到的能量，亦为协助计算石油产量的另一个即时消息来源。(完)

(编译 张明钧/秦德兴/刘秀红/龚芳; 审校 高琦/孙茉莉)

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