焦点：石油价格大跌 美国重要产油州初现景气放缓迹象

资料图片：美国北达科他州Williston一处油田的抽油机和远处释放的天然气火焰。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透12月15日 - 由于原油价格重挫，在美国经济复苏中曾走在前头的主要产油州，部分开始显示出景气放缓的初步迹象。

德州休斯顿第一个宣布了石油产业裁员的消息，当地地产中介商预计，明年房屋销售将大幅下滑，降幅可高达12%。

据惠誉12月11日报告，阿拉斯加2015财年预算的收入预测将必须下修近20亿美元，因州政府的原油价格预估值大幅下跌。这将使阿拉斯加预算赤字扩大至近34亿美元。

富国证券市政债分析师Roy Eappen在最近的一份报告中称，德州、北达科他、阿拉斯加、俄克拉荷马和新墨西哥等几州，明年都可能感受到压力。

Decision Analyst的一份报告显示，在德州、路易斯安那、俄克拉荷马和阿肯色等几州，家庭信心10月下滑幅度比其他地区严重。这几州对1980年代油价大跌的惨痛经验记忆犹新。Decision Analyst总部在德州，每月对美国统计局划分的九大地区数以千计家庭进行调查。

由上述四州组成的中部西南地区，过去四年来的增长最强劲，但10月调查的表现落后于美国其他地区，另外六个地区的经济指标好转，两个地区保持不变。

“这一区域的经济指数下滑说明，这些产油州的经济正走向下滑，”Decision Analyst总裁Jerry Thomas表示。

原油价格自6月以来已跌逾40%，因此至少十来家美国能源公司都下调了明年的支出计划。对于依赖这些公司提供就业、财富和税收的州来说，这是个坏消息。

因此，虽然大多州预计都会享受到油价下跌及其提振消费的好处，但这次恐怕该产油州来拖全国整体经济增速的后腿了。

**拖增长后腿**

受益于页岩油热潮，北达科他州经济2012年成长20%，去年增长近10%。德克萨斯州经济在2012和2013年分别增长近7%和3.7%，而这两年全国经济增速分别是2.5%和1.8%。这种情况即将改变。

休斯顿的Hercules OffshoreHERO.O近期通知当局，计划“大量裁员”，未来形势可见一斑。路透获得的一份10月30日信函显示，该公司称将在墨西哥湾业务永久辞退324名雇员，因预计将关闭四处油井。据该公司文件，其拥有2,200名雇员。

Hercules Offshore未回复置评请求。

据行业数据机构Drilling Info，全美国11月新油井开采许可发放减少近40%，意味着就业岗位和相关业务进一步缩减。

南卫理公会大学(Southern Methodist University)能源经济学家Bud Weinstein称，产量下降将影响相关行业，如运输、水泥、金属零部件和食品供应等行业。

Weinstein说，例如建设一口新油井需要用2,000趟卡车。

路透对已宣布的美国钻探装置运营计划的一项非正式统计显示，现在至少七家企业计划减少运营钻探装置数量，2015年减少总数超过50个，每个装置估计雇用50-60名工人。

另一个担忧是，能帮助企业撑过景气寒冬的融资来源愈来愈少。在景气火热时，帮助能源企业筹措扩张资金的垃圾债券，价格已经大跌，产油地区的银行预料将收紧对能源产业的放贷。

俄克拉荷马市立大学经济学家Russell Evans称，1982年石油大跌给俄克拉荷马留下深刻创伤。当地约20%的工作来自油气行业，其中三分之二是2008年以后才出现的就业岗位。

基于油气行业的长期前景强劲，Evans预计俄克拉荷马更能够撑过现在这波油价下跌，但景气大起大落的经验让很多人感到不安。

“在这里有很多焦虑情绪，”他称。

在Karr Ingham看来，苦日子无疑就快到来；Ingham的公司Ingham Economic Reporting追踪德州钻探装置数量、许可以及石油经济。

“景气快要下滑了，就是这样。只是时间早晚问题。”(完)

(编译 王丽鑫/朱晓军；审校 蔡美珍/王洋)

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