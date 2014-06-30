焦点：长期出口禁令松动后 美国有望主导全球轻油供应

路透纽约6月30日 - 最近美国政府批准出口轻油引起全球广泛兴趣，在与海外市场隔绝数十年后，美国现在有望成为全球超轻质油交易的要角。

实施了40年的出口禁令松动，美国企业现在可以出口名为凝析油的轻质气态油，进入拉美和亚洲等需求旺盛的市场，有可能威胁到其他中东和非洲老牌产油国的市场主导地位。

多家企业已经做好准备，几周内就能从美国油气田输出凝析油。据花旗分析师估计，到今年底，美国凝析油的日出口量可能高达30万桶。就在亚洲国家打算增加进口，而其他出口国又面临不利因素的当头，美国出口禁令松绑来得正当其时。

“这可能带来很大影响，”凝析油专家、Asia Pacific Energy Consulting总裁Al Troner说。“影响有可能在未来两周体现出来。”

美国的凝析油日产量高达100万桶，根据美国政府最近的裁定，经过稳定加工的基本提炼程序后，所有这些凝析油都可用于出口，这么算来将相当于卡塔尔出口量的两倍，目前卡塔尔是全球凝析油产量最大的国家。

凝析油的出口量以及出口目的地将取决于出产的凝析油种类，其品级是否符合中国或日本石化厂的要求，以及能否用于稀释拉美出产的重油。

Enterprise Products Partners(EPD.N)和Pioneer Natural Resources(PXD.N)本周都表示，已接获商务部批准出口凝析油。Enterprise说已准备好随时都能展开出口。

出口凝析油将为美国目前产量庞大的石油及天然气提供第一个出路，这也将让外界能够稍微评估，如果其他类型原油获准出口的话，美国开采热潮对外国的可能影响程度。

交易商及消息人士说，买家已经跃跃欲试，不仅是邻近的拉丁美洲，连遥远的印度及东亚国家也很有兴趣。

在拉丁美洲，企业可使用凝析油来取代石脑油，用于稀释当地的重质原油。一位在石油采购业担任交易员的匿名人士说，委内瑞拉国营油企PDVSA、以及在哥伦比亚运营的Ecopetro ECO.CN和Pacific Rubiales PRE.TO等公司，“如果价格合适的话，都在等着购买轻质原油和凝析油。”这些企业当中有一些已经向西非采购。

印度Essar OilESRO.NS总裁L K Gupta说，“如果价格合适，我们会考虑向美国买进凝析油。我们已经在采购凝析油，如果有新来源的话，当然是个好消息。”

目前尚不清楚美国凝析油成本会是多少，因价格需视浓度及产地而定。根据贸易商及路透数据，相较于目前澳洲North West Shelf出口的某些品级，有些来自德州Eagle Ford页岩层的凝析油确实似乎会比较便宜。

“根据我们公司内部分析，以西德克萨斯中质油(WTI)为基准的美国凝析油，与以迪拜原油为基准的中东凝析油相比，具有价格竞争力， ”首尔一位炼油业消息人士表示。该消息人士并称，美国出口石油的竞争，可能帮助压低全球价格。

**从充裕转为紧张**

中东在凝析油供应方面占据垄断地位。Facts Global Energy的分析师去年11月的一场说明报告显示，卡塔尔和伊朗每日总共出口76万桶凝析油，约占全球每日供应的一半。剩余的多数由澳洲和非洲供应。

全球的多数凝析油都运往亚洲，中国、日本和韩国等进口国都建造了分离塔，将凝析油加工成石脑油和其他相关产品。根据Facts的数据，亚太地区每日凝析油的加工量可达到90万桶。

但在需求增长之际，现有出口国的产量却放慢。在澳洲，凝析油是生产液化天然气的副产品，而凝析油出口已经在下降，部分原因是新生产的天然气比以往“更干”。在卡塔尔，由于内需增长，凝析油出口料将放缓。伊朗的出口受到制裁措施的影响。

“供应亚洲的凝析油市场可能由充裕转为紧张，”Facts的报告指出。

还不清楚美国是否能弥补缺口，预计需要一些时间才能确定美国凝析油是否符合亚洲进口商的需求。有人称，从美国向亚洲出口凝析油还没有任何实质行动，另一些人说，样本测试就可能花费数月时间。

不过随着需求增长，美国凝析油出口可能带来意想不到的帮助。

“我们的希望是，随着全球市场的整体供应增加，美国出口将有助于拉低中东出口凝析油的价格，”上述的首尔消息人士表示。(完)

(编译 白云/李婷仪/李春喜; 审校 蔡美珍)

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