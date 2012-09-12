美国认为原油供应趋於紧张 OPEC认为不然

* EIA称原油市场供应趋於紧张

* 需求上升,非OPEC供应增速下降--EIA

* OPEC称8月提高了产量,供应充足

路透纽约/伦敦9月11日电---美国政府和石油输出国组织(OPEC)周二对全球原油市场发表不同看法,华盛顿预计需求将增长并提高了油价预测,而OPEC则强调正在提高产量.

双方在各自的月度报告中均强调,欧洲危机恶化的可能性仍可能拖低原油价格,警告称这会让是否再度动用战略原油储备一事变得复杂化.

约占全球原油供应三分之一的OPEC表示,正在向市场提供足够多的原油.一天前,头号产油国沙特阿拉伯发表了类似的评论.外界认为,那些言论是要警告原油消费国不要释放战略原油储备.

在伊朗原油出口遭到制裁的情况下,OPEC的8月原油日产量增长约26万桶.OPEC没有大幅调整供需预测.

美国政府的能源资料协会(EIA)表示,原油需求增长速度将快於其在一个月以前的预测,而OPEC以外地区的原油产量将下降.

EIA表示,布兰特原油在今年最後四个月的均价料约为111美元;其并将2012年及2013年全年油价预估较上个月的估值上调约3%,分别至112和103美元.

"EIA预估布兰特油价在今年结束前将从近期高位跌落,"EIA月报说.布兰特原油自6月以来跳涨25%至每桶约115美元.

"欧盟国家经济情势恶化的可能性、以及中国成长放缓,均给未来油价带来下行风险...EIA预估2013年库存将增加,反映出那段时间油市供应料较为宽松."

国际能源署(IEA)将在周三公布报告.

**OPEC释出讯号**

KBC Energy Economics分析师Sam Ciszuk说,OPEC报告显示该组织不乐见任何动用紧急库存的举动,例如美国的战略石油库存(SPR).

"OPEC本身从来就不希望见到SPR被释出,"Ciszuk说."我们也认为目前供应是充裕的,从库存的情况来看,供给不是问题."

**供给和需求**

EIA在最新的报告中略微上调了对今明两年全球原油需求增长的预估,预计今年全球日消费量将增加84万桶,较上月预估值高出8万桶.

EIA预期明年日需求将增加100万桶至平均每日9,010万桶,较上月估值增加13万桶.不过EIA指,来自非OPEC成员国增加的产量料将足以满足需求.

预期今年非OPEC的原油日供给量将增加51万桶,明年日供给将增加124万桶,到2013年非OPEC产油国日供给总量料为5,373万桶.

据第二位消息人士表示,OPEC称其今年8月每日石油产量增至了3,141万桶,高於7月的3,115万.伊朗上月的日供给量为277万桶,7月为每日278万桶.

OPEC头号产油大国--沙特称,8月其日产量减少5万桶至975万桶.据8月30日的路透调查显示,沙特8月日供给量亦减少5万桶.

OPEC目前预期2013年市场对其的原油需求料平均在每日2,955万桶,较上月估值持平,低於OPEC目前的日产量.

OPEC在报告中亦维持对明年全球石油需求增长预估不变,在每日81万桶,并重申上月的看法,即石油需求增幅预估可能要下调20%.(完)

--编译 张涛/李婷仪/孙茉莉;审校 侯向明/徐文焰

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