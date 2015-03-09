美原油价格料随库存上升而跌至每桶40美元--高盛

路透新加坡3月9日 - 高盛(GS.N)表示，随着全球原油库存开始再度上升，油价将逆转近期升势，短期内美国西德克萨斯中质油(WTI)价格可能重新回到每桶40美元。

由于中东供应受到影响、冬季需求强劲以及炼厂利润较高，油价在1月和2月上涨将近33%。2014年6月和今年1月之间油价挫跌约60%，之后油价攀升。

但高盛表示，“行业活动的拉动作用不断减弱”，全球原油库存可能因此升高，将拖累美国原油跌至每桶40美元，上次见到该水平还是在2008年底2009年初全球金融危机最严重的时候。周一美国原油价格约在每桶49.40美元。

“虽然我们仍预测2015年需求强劲复苏，但相信随着行业活动的不断减弱、冬季结束以及潜在补充库存需求的结束，进入春季时需求增长的速度将不断放慢，”高盛称。

高盛并称，布兰特原油期货LCOc1可能也因此再度承受下跌压力。

“因此，加上OPEC没有出现供应意外中断的情况，我们预期布兰特油价和时间价差近期的强势将会逆转；不过由于过去几个月库存没有大量增加，使得我们对美国油价在未来两个季度将维持在每桶40美元的预估面临上档风险，”该行在3月8日的报告中表示。

该行称，预计“经济合作暨发展组织(OECD)亚洲成员国2015年的需求下降，因工业生产虽然增强，但发电需求不断转向液化天然气(LNG)，同时日本仙台两座核反应堆即将开始运行”。

亚洲LNG价格下跌约三分之二，使之在工业电力方面具备了与石油抗衡的成本竞争力。

日本监管机构批准几座核反应堆在今年重新启动。2011年地震暨海啸灾害造成严重破坏后，日本关停了所有48座核反应堆。

在美国，高盛表示，“美国石油库存增长的速度意外加快，特别是库辛”。

高盛称，其对2016年WTI价格预估为每桶65美元，但“有可能下修”，因目前闲置状态的资产可能被很快重新安排，特别是营业成本正在下降。(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)

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