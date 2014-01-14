美国原油上扬布兰特原油走低 价差收窄逾1美元

* 西方大国和伊朗可能在2月进行最后的谈判

* 利比亚石油供应增加，重压布兰特原油期价

* 投资者在2月布兰特原油期货周四到期前买入

路透纽约1月14日 -美国原油期货周二上扬，因有些迹象显示美国经济增强，促使交易商调整头寸。布兰特原油期货在震荡交投中走低，受累于利比亚原油供应增加，以及预期伊朗原油将重回市场。

美国原油期价上扬，导致其与布兰特原油贴水较周一结算价收窄逾1美元。

交易商买入原油合约，以便在美国2月原油合约1月21日到期前结清期货和期权头寸。下周一纽约商品交易所将无场内交易，也不进行结算，当日为马丁路德金日。

2月布兰特原油期货周四到期，该合约今日收跌0.36美元，报每桶106.39美元，盘中在逾1美元的区间内拉锯，早盘触及高位107.14美元。

美国原油期货收涨0.79美元，报每桶92.59美元，昨日回落0.92美元。

布兰特较美国原油溢价从周一触及的15.51美元高位回落，价差跌穿10日移动均线切入位13.75美元，收盘时小幅扩阔至13.80美元。

市场关注2130GMT时美国石油协会(API)公布的上周库存数据。分析师预计上周美国原油库存连降第七周，减少60万桶；汽油和馏分油库存连续第二周猛增。

API其后发布数据显示，上周美国原油库存减少410万桶，汽油库存增加540万桶，馏分油库存减少170万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周三1530 GMT公布库存数据。

西方大国与伊朗批准了一项将在1月20日开始生效的协议，向解决在伊朗核问题方面的僵局迈进了一步。

一位外交消息人士称，各方可能在2月开始进行磋商，最终解决伊朗核问题。

伊朗核问题得以解决可能促使西方国家取消对伊朗的制裁，从而导致全球石油供应增加。

利比亚油长本周稍早称，该国石油产量也攀升到至少每日60万桶，El Sharara油田的产量也恢复至每日逾30万桶。(完)

(编译 母红; 审校 龚芳)

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